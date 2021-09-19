Sulama havuzuna düşen domuzları belediye ekipleri kurtardı

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Bursa'da sulama havuzuna düşen yavru domuzlar, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Narlı Mahallesi'nde bulunan zeytinlik alanda sulama havuzuna domuz düştüğü ihbarını alan Gemlik Belediyesi ekipleri harekete geçti. İçi boş olan sulama kanalında aç ve susuz kalan domuzları iğne ile uyuşturan ekipler, hayvanları daha sonra çıkardı. Sağlık kontrolü yapılan domuzlar doğaya salındı.

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