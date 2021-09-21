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Merhametin merkezinde anlamlı buluşma Fransız büyükelçiden Gurabahane-i Laklakan’a övgü

İHA

Merhametin merkezinde anlamlı buluşma Fransız büyükelçiden Gurabahane-i Laklakan’a övgü

Osmangazi Belediyesi tarafından aslına uygun şekilde restore edilerek günümüze taşınan Gurabahanei Laklakan’ı (Düşkün Leylekler Evi) ziyaret eden Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, 1800’lü yıllardan bugüne hizmet veren dünyanın ilk düşkün leylek hastanesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tarihi Irgandı Köprüsü'nün yanındaki “Düşkün Leylekler Evi” anlamına gelen Gurabahanei Laklakan’ı ziyaret eden Fransız Büyükelçi Herve Magro’ya Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilen sivil mimari örneği binayla ilgili bilgiler verdi. Dünyanın ilk hayvan hastanesini büyük hayranlıkla gezen Büyükelçi Magro, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan ‘Vakıf İnsan Ödülü’ alan Başkan Dündar’ı da tebrik etti.
Restorasyonu, yaşatılması ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın ‘2021 Vakıf İnsan Ödülü’ne layık görüldüğü dünyanın ilk hayvan hastanesi olan “Gurabahanei Laklakan” Fransız Büyükelçiyi oldukça etkiledi. Tarihi yapı hakkındaki düşüncelerini anlatan Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro, “Bu güzel yapı, aslına uygun şekilde çok güzel restore edilip korunmuş. O tarihlerde Fransız Konsolosluğu’nun bitişiğindeki bu tarihi yapı, aynı zamanda dünyanın ilk hayvan hastanesi. Gurabahanei Laklakan’da olmaktan çok memnunum” ifadelerini kullandı.
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Ankara’da düzenlenen ödül töreninde bir arada olduklarını ve Gurabahanei Laklakan üzerine sohbet ettiklerini söyleyen Büyükelçi Magro, “Birkaç ay önce Ankara’da başkanla birlikte törene katılmıştık. Sayın başkanla oradaki konuşmamızda, Bursa’ya geldiğimde Gurabahanei Laklakan’ı görmek isterim demiştim. Bize bu fırsatı verdiği için Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Büyükelçi Magro, vatandaşların kontrol için getirdiği 1 aylık kedi yavrularının bakımın yapıldığı klinikte yavru kedileri severken, tarihi binayı gezip Başkan Mustafa Dündar’dan bilgi aldı.
Konuk Fransa Büyükelçisi Herve Magro ve ile birlikte Gurabahanei Laklakan’ı gezerek bina ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Sayın Büyükelçimizle, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ‘Vakıf İnsan Ödülü’ töreni için gittiğimiz Ankara’da karşılaşmıştık. Yaptığımız sohbette kendilerine Gurabahanei Laklakan hakkında bilgiler vermiştim. 19. yüzyılda Haffaflar (Ayakkabıcılar) Çarşısı esnafı tarafından kurulan Düşkün Leylekler Evi, yaralı leyleklerin tedavilerinin yapıldığı bir yer. O tarihlerde Fransız Konsolosluğu’nda çalışan bir görevlinin de, buradaki yaralı ve düşkün leyleklerinin bakımına yardımcı olduğu biliniyor. Ahmet Haşim’in kitabında anlattığı hikayenin geçtiği yer burası. Bizler de tarihi binayı kamulaştırarak aslına uygun şekilde restore ederek bu günlere taşıdık. Bugün yine Gurabahanei Laklakan’da, kedi ve köpek gibi evcil hayvan dostlarımızın muayene ve kontrollerini burada yapıyoruz” dedi.
Gurabahanei Laklakan’ın sadece kontrol ve buluşma noktası olduğunu, asıl merkezin, ‘Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi’ olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Dündar, “Şunu içtenlikle söyleyebilirim ki, Osmangazi Belediyesi, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisi noktasında 1800’lü yıllardan günümüze bu hizmetini kesintisiz şekilde sürdürüyor. Bugün Avrupa’nın en büyüğü olan Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezimiz de 58 çalışanımız bulunuyor. Bu arkadaşlarımızın öncelikli görevi, sokaklarımızdaki sahipsiz hayvanların alınıp bakım ve tedavilerinin yapılması, kısırlaştırma işlemlerinin yapılarak yeniden alındıkları doğal ortamlarına bırakılmasını sağlamak. Merkezimizin yıllık 2 milyon liralık bir bütçesi var. Sokak hayvanlarımız için, ilçemizin farklı noktalarında 52 adet beslenme odağımız, 13 tane de su odağımız var. Bu odaklarımızın her hafta temizlik ve bakımları yapılarak, mama ve su takviyeleri yapılıyor” diye konuştu.
Başkan Mustafa Dündar, ziyaretin sonunda Büyükelçi Herve Magro ve Başkonsolos Olivier Gauvin’e günün anısına ‘Kuş Evi’ hediye etti.

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