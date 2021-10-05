Bursa'da 1 kişinin hayatını kaybedip 2 kişinin de ağır yaralandığı büyükbaş hayvan taşıyan TIR ile otomobilin karıştığı kazayla ilgili dava görülmeye başlandı. Kazada ihmali bulunduğu gerekçesiyle hakkında taksirle adam öldürmeye teşebbüs suçundan dava açılan TIR sürücüsü H.G. kurban bayramı öncesi hiç durmadan hayvan taşıdığını o günde pandemi sebebiyle işten çıkarılma korkusuyla yola çıktığını, araçta 2 kat yüklü 3035 adet büyükbaş hayvanın rampa aşağı inerken huysuzluk yaptığını, bunun neticesinde TIR'ın direksiyon hakimiyetini kaybedip yan yattığını söyledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, 18 Haziran´da Kestel ilçesi BursaAnkara karayolunda meydana geldi. Afyon'dan Bursa'ya kurbanlık götüren H.G.(40) yönetimindeki 03 RF 338 plakalı TIR, Turanköy Mahallesi girişinde, kontrolden çıkıp devrildi. Arkadan gelen Yusuf Şal (36) yönetimindeki 34 BRA 014 plakalı otomobil, devrilen TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Yusuf Şal öldü, yanındaki eşi Türkan (35) ve 1 yaşındaki kızı Ayla Şal ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan anne ve kızıyla TIR şoförü, ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Tedavisinin ardından taburcu olan TIR şoförü H.G. gözaltına alındı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



"Telefon feneriyle otomobili durdurmaya çalıştım ama olmadı"

Bursa 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında `taksirle adam öldürmeye sebep olmak´ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık H.G.'nin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya H.G. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Çalıştığı şirkette canlı hayvan taşımacılığı yaptığını belirten H.G kazayı şöyle anlattı:

"Şirkette şoför olarak çalışıyordum. Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk vardı ve sürekli yoldaydım. Son seferde patron aradı ve Afyon´dan Bursa istikametine hayvan taşınacağını söyledi. 'Hayvanların mecbur gitmesi lazım' deyince pandemi döneminde işten çıkarılma korkusuyla yola çıktım. Araçta çift katlı 3035 civarında büyükbaş hayvan yüklüydü. İnegöl rampasını inerken hayvanlar huysuzlaşmaya başladı. Son virajda huysuzlaşmaları arttı. TIR'ın direksiyon hakimiyetini toparlayamadım. Araç sağ tarafa yattığı için metrelerce sürüklendim. 45 dakika içinde araçtan dışarı çıktıktan sonra araçtan kopan yangın tüpünün kutusunu reflektör amaçlı, yol kenarındaki dubalardan da 2 tane alıp yol önlemini aldım. Telefonun feneriyle aracı ne kadar durdurmaya çalışsam da durmasını sağlayamadım. Kendimi sol tarafa atarak kurtardım. Bilincim yerindeydi. Dubaları koymamla aracın gelmesi saniyelik bir olay oldu. Kaza öncesi uyuklamadım. Tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, eksik evrakların toplanmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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