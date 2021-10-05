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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da silah tacirlerine şafak operasyonu: 32 gözaltı

İHA

Bursa’da silah tacirlerine şafak operasyonu: 32 gözaltı

– Bursa polisinin silah ticareti yaptığı belirlenen şahıslara şafak vakti düzenlediği operasyonda 32 şüpheli gözaltı alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Özel Harekat ekipleri silah ticareti yaptıkları tespit edilen şahısları teknik takibe aldı. Fiziki takip ve adres tespitlerinin ardından Bursa merkezli 40 adrese eş şafak vakti baskın yapıldı. Yapılan baskında 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tüfek 2 bin 300 adet fişek ele geçirildi. 450 polisin katıldığı ve kapıların koçbaşıyla kırıldığı operasyonda 32 şüpheli gözaltı alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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