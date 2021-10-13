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Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden öğrencilere aşı çağrısı Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Bu virüsle mücadeleyi birlikte kazanacağız"

İHA

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden öğrencilere aşı çağrısı Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz: "Bu virüsle mücadeleyi birlikte kazanacağız"

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, yeni tip korona virüs vaka sayılarının artışına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yavuzyılmaz, "Liseli ve üniversiteli gençlerimiz, kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı olmayan yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim. Aşısını tamamlamayanlar, pandemi mücadelemizde bize destek olun. Bu virüsle mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.
İldeki vaka yoğunluğunun arttığına dikkat çeken İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, vaka sayılarını aşağıya çekmek için öncelikle aşı olmayan ya da tüm dozlarını tamamlamayan vatandaşlarımızın aşı olması ve hep birlikte kurallara uyulması gerektiğini söyledi. Daha önce vatandaşlarımızın büyük bir çoğunluğunun tedbirlere uyması sayesinde ildeki vaka sayılarının Türkiye ortalamasının çok çok altında seyrettiğini vurgulayan Dr. Yavuzyılmaz, “Havaların soğuması ile birlikte açık alanlardan kapalı mekanlara geçiş oldu. Vatandaşların maske takma konusunda rehavete kapıldıklarını görüyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığına üzülerek şahit oluyorum. Sosyal medyada çıkan asılsız yazılara itibar ederek aşı olmaktan çekinen bir kesim var. Aşı ve etkileri konusunda yüzlerce bilimsel çalışma yapılıyor. Yetkin kurumların onayından sonra kullanıma veriliyor. Hiç kimse sosyal medyadaki yalan yanlış, bilimsel gerçeklikten uzak açıklamalara itibar etmemeli" diye konuştu.
Ülkemizde aşı ile önlenebilir bulaşıcı hastalıkları engellemeyi, dolayısıyla bu hastalıkların sebep olduğu ölümleri ya da kalıcı sekelleri önlemek hedefiyle uzun yıllardır aşılama programlarının başarılı bir şekilde uygulandığını kaydeden Dr. Yavuzyılmaz, “Aşılanma yolu ile bireylerde bağışıklık sağlanır. Bu sayede kişi hastalıktan korunurken, aynı zamanda toplumsal bağışıklık sağlanır. Toplumda aşılı bireylerin sayısı arttıkça, aşılanmamış bireylerin hastalık etkeni ile temas ihtimali ve hastalığın o toplumda görülme sıklığı azalır. Dolayısıyla aşılanmamış her bir kişi, henüz aşılanma dönemine erişmemiş ya da aşılanması henüz tamamlanmamış kişiler için risk teşkil etmektedir. Bu kişi babanız, anneniz, kardeşiniz veya arkadaşınız olabilir. Kimsenin vebalini almayın. Bu sebeple aşı olun diyoruz. Çünkü aşı, virüsle karşılaştığımızda ya hastalığa engel oluyor ya da hafif atlatmamızı sağlıyor” şeklinde konuştu.
Bursa’da aşı yaptırma oranı en düşük grubu 20 yaş altı gençlerin oluşturduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, "Bugüne kadar ilimizde 4 milyon 216 bin 818 doz aşı yapıldı. 1'inci doz aşılamada 2 milyon 51 bin 721, 2'nci doz aşılama da ise 1 milyon 757 bin 827 kişi aşısını yaptırdı. Hedefimiz ikinci doz aşılamada yüzde 75’i geçerek mavi kategoride yer almak. Halkımızdan daha fazla gayret ve aşılamaya önem vermelerini istiyoruz. Özellikle, okullarda, konser alanlarında, düğünlerde kısacası her türlü cemiyette maske, mesafe, temizlik kurallarına uyalım. Uymayanları uyarmaya devam edelim. Liseli ve üniversiteli gençlerimiz, kendimiz ve sevdiklerimiz için aşı olalım, aşı olmayan yakınlarımızı aşı olmaya davet edelim. Aşısını tamamlamayanlar, pandemi mücadelemizde bize destek olun. Bu virüsle mücadeleyi birlikte kazanacağız” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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