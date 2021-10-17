Mavi Tur’un konukları hemşireler oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları sahillerle buluşturmak hedefiyle düzenlediği ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferleri, bu kez pandeminin kahramanları sağlık çalışanları hemşireleri ağırladı.

Bu güne kadar toplam 25 Mavi Tur seferleri ile 7500 vatandaşımızı gezdiren, pandemiyle mücadelede en ön saflarda mücadele veren sağlık çalışanlarına yönelik, konaklama desteği, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanma ve C vitamini destek paketleri gibi uygulamaları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu kez hemşireleri denizle buluşturdu. Bursa’nın ovasından dağına, tarihi ve kültürel mirasından denizine kadar tüm değerlerinin vatandaşlar tarafından hissedilmesi hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz ‘Mavi Tur’ seferlerine bu kez sağlık çalışanlarından Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi konuk oldu.

Pandemi sürecinde yoğun iş temposunda yorulan hemşireler Mavi Tur’la Marmara Denizi’nin eşsiz güzellikleri eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.