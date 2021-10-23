Türk dünyası ezgilerde buluştu

2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, 2021 yılı başkenti Hiva’yla Bursa’da ezgilerle buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Orkestrası Türk Halk Müziği Topluluğu ve Taşkent Devlet Filarmoni Dans ve Müzik Topluluğu’nun birlikte verdiği konserde Bursalılar unutulmaz bir gece yaşadı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa, Özbek, Kazak ve Türk sanatçıları HivaBursa Türk Dünyası Kültür Başkentleri Dostluk Konseri’yle aynı sahnede buluşturdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazımoğlu, Özbekistan Kültür Bakanlığı Temsilcisi Khamroz Dekhanov, Taşkent İl Kültür Müdürü Akhror Mirzaev, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer ve çok sayıda müziksever katıldı. Konserin ilk bölümünde Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, solist Nilüfer Göl’ün söylediği şarkılar ve halk dansları sanatçılarının gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı. İkinci bölüm öncesinde sahne alan Kazak sanatçı Lara Rysbay şarkılarını ‘Kazakistan’ bayrağı ile söyledi. Osmanlı’nın ilk başkenti olan Bursa’da olmaktan dolayı büyük heyecan duyduğunu ifade eden genç şarkıcı, aynı zamanda bugün doğum günü olduğunu söyledi. Şarkıcı doğum gününü Bursa’da kutluyor olmasının kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Konserin ikinci bölümünde Taşkent Filarmoni Dans ve Müzik Topluluğu sanatçıları önce yerel şarkılarını söyledi, ardından dillere pelesenk olmuş Türkçe şarkıların ezgilerini yerel sazlarıyla çalarak müzikseverlerin büyük beğenisini topladı. Sahne şovları ve danslarıyla izleyicilere müzik ziyafeti yaşatan topluluk coşkuyla alkışlandı.

Bursa daha da renklenecek

Etkinlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk dünyası toplumunun yaşamlarının birbirine benzediğini ifade etti. 2022 Türk Dünyası Başkenti etkinliklerinin Ocak ayında yapılacak lansmanla birlikte başlayacağını söyleyen Başkan Aktaş, "Aslında hepsi bizim müziklerimiz, bizim yaşantımız, bizim örfümüz, adetlerimiz. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını aldık ama etkinliklerimiz henüz başlamadı. Ocak sonunda Türk Dünyası bakanlarımızla beraber burada bir lansmanla başlayacağız. Dolu dolu programlar olacak. Zaten hak ettiğimiz, başkentlikle alakalı var olan bir özelliğimiz vardı, inşallah bunu tüm Türk dünyasına lanse etmiş olacağız. İnşallah önümüzdeki yıl şehrimiz bu vesileyle daha da renklenecek" diye konuştu. Aktaş, ayrıca 700 kişilik Türk dünyası müzik topluluğunun önümüzdeki yıl Yunuseli Hava Alanı’nda sahne alacağını söyledi. Gerçekleşen konserin herkese iyi geleceğini söyleyen Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, Bursa’ya Türk Dünyası Başkenti unvanının kazanmasında destek veren başta Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve destek veren herkese teşekkür etti. Bursa’nın 2022 Türk Dünyası Başkenti unvanını Özbekistan’ın Hiva şehrinden aldığını hatırlatan TÜRKSOY Daire Başkanı Sancar Mülazıoğlu da Türk dünyasının 2020 yılında Bursa sayesinde tüm dünyada daha yakından tanınacağını ifade etti. Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ise "Bursa, ne zaman bir kadim medeniyet var, ne zaman bir tarih var hep başkent olmuştur. Doğuştan başkent olan bir şehre Türk Dünyası Başkenti olmak ancak bu kadar yakışırdı" dedi.

Konserin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş katılımcılara plaket verirken, Taşkent İl Kütür Müdürü Akhror Mirzaev, Başkan Aktaş’a Özbek milli kıyafeti Çapan hediye etti.

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