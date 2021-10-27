Bursa’da tekstil fabrikasında korkutan yangın

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Bursa’da bir tekstil fabrikasının bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.



Yangın, merkez Nilüfer ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tekstil fabrikasının çatısında alevlerin yükseldiğini görüp itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede fabrikaya ulaşan ekipler merdivenli araçla alevlerin yükseldiği bacaya müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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