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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karacabey’de altyapı çalışmaları masaya yatırıldı

İHA

Karacabey’de altyapı çalışmaları masaya yatırıldı

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçede devam eden altyapı çalışmaları ile alakalı BUSKİ İçme Suyu Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun ve Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner ile bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, devam eden çalışmalar masaya yatırıldı.
BUSKİ İçme Suyu Şube Müdürü Hasan Tahsin Vurgun, Karacabey Şube Müdürü Koray Şahiner, Firma Yetkilisi Murat Altınbaş, İçme Suyu KontrolörüUğur Bulmuş, İnşaat Yüksek Mühendisi Fatih Keskinoğlu ile çalışma odasında bir araya gelen Başkan Ali Özkan, imalatı devam eden 800’lük taşıyıcı hat ile ilgili çalışmaları değerlendirdi.
İçme suyu hattı komple yenileniyor
Başkan Ali Özkan görüşme sonrası yaptığı açıklamada,“BUSKİ Karacabey ekipleri tarafından içme suyu deposuna 800’lük hattın imalatı gerçekleştiriliyor. Tamamlandığında, Karacabey’in içme suyunu sağlayan taşıyıcı hat komple yenilenmiş olacak. Aynı zamanda, kasım ayı içerisinde bitirilmesi ile %60 oranında altyapı çalışmaları da tamamlanmış olacak. Bu anlamda desteklerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Alinur Aktaş’a çok teşekkür ediyoruz”dedi.
Asfaltlama çalışmalarının da yoğun bir gayretle tamamlanmaya çalışıldığını ifade eden Özkan, 3 farklı asfalt ekibinin Karacabey’de 3 ayrı mahallede çalışma yürüttüğünü ve havalar el verdiği müddetçe de çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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