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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kalp krizi geçiren cenaze hizmetleri memuruna son veda

İHA

Kalp krizi geçiren cenaze hizmetleri memuruna son veda

Kalp krizi neticesinde hayatını kaybeden 48 yaşındaki İnegöl Belediyesi personeli Yahya Aşkın için belediye binası önünde tören düzenlendi.
İnegöl Belediyesi Cenaze ve Defin Hizmetleri Müdürlüğünde şoför olarak görev yapan 48 yaşındaki Yahya Aşkın, kalp krizi neticesinde vefat etti. Yahya Aşkın’ın ani vefatı ailesiyle birlikte mesai arkadaşlarını da derinden üzdü. Merhum için bugün İnegöl Belediyesi önünde tören düzenlendi. Belediye Başkanı Alper Taban, Başkan Yardımcıları, Daire Müdürleri ve belediye personelinin katıldığı törende, Yahya Aşkın’ın ailesi de bulundu. Mesai arkadaşlarının göz yaşları ile yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, 1 hafta içerisinde ikinci cenaze töreninin yapıldığını hatırlattı. Geçen hafta Zabıta Komiser Vekili Bülent Özkal’ın vefat ettiğini hatırlatan Taban, “Hepimiz inanan insanlarız. Yahya arkadaşımız ebedî hayata göç eti. Bu bir son değil, başlangıçtır. Kendisi sevdiğimiz, 16 yıldır kurumumuzda hizmet eden değerli bir mesai arkadaşımızdı. Ailesine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi.
Konuşma sonrası yapılan duaların ardından Yahya Aşkın’ın cenazesi defnedilmek üzere Yeniceköy Mezarlığına götürüldü.

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