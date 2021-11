Bisiklet şehri İnegöl

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın sanayi kenti İnegöl ilçesinde motorlu araçlardan daha fazla bisiklet bulunuyor. Vatandaşlar işe bisikletle gidip geliyor. 100 binden fazla bisikletin olduğu tahmin edilen ilçe, bu yönüyle Çin'e de benzetiliyor. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Bisiklet, İnegöl'de yaşam biçimi. Her evde en az bir bisiklet olduğunu düşünüyorum" dedi.

Düz arazi yapısına sahip İnegöl ilçesinde neredeyse her evde en az bir bisiklet bulunuyor. Ulaşımın her yere bisiklet ile olduğu ilçede park alanları da dikkat çekiyor. 90 bin konutlu ilçede; 100 binden fazla olan bisiklet sayısı, araçları geçiyor. Park sorununun da olmadığı ilçede İnegöllüler için bisiklet artık bir yaşam tarzı haline geldi. Ayrıca ilçede Bursa'nın tek bisiklet fabrikası faaliyetlerini sürdürüyor.

'ELEKTRİKLİ BİSİKLETLERİN KULLANIMI ARTTI'

İlçede bisikletin bir yaşam biçimi olduğunu vurgulayan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "İlçemizde eski zamandan itibaren, yerleşimin düz bir arazi üzerinde kurulmasından kaynaklı olarak bisiklet kullanımı çok yaygın. Günümüzde kullanımın halen devam ettiğini ancak model değiştirdiğini görebiliyoruz. Elektrikli bisikletlerin kullanımının arttığını görebiliyoruz. 1940'lı yıllardan itibaren şehrimizde ehliyeti verilerek bisiklet kullanımı gerçekleştirilmiş" dedi.

'KİRALIK BİSİKLET UYGULAMASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Trafik master planı kapsamında şehrin tüm hatlarına bisiklet yolları çalışmalarının olduğunu aktaran Taban, "106 kilometrelik bir hattı hayata geçirmek istiyoruz. Beraberinde güvenli ayrılmış olan alanlarda vatandaşlarımızın işlerine giderken günlük kullanımlarında gerekse sosyalleşmek, spor yapmak, gezinti yapmak anlamında kullanmalarını arzu ediyoruz. Elektrikli bisiklet ile ilgili de mevzuatlarda düzenlemeler yapılıyor" diye konuştu.

İlçede kiralık bisiklet uygulamasını da hayata geçireceklerini duyuran Taban, "Uygulamamızın adı İNESBİT olacak. Yakın zamanda kiralık bisikletlerin yolda olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

'BİSİKLET KAZALARININ ARTTIĞINI GÖRÜYORUZ'

Bisiklet kazalarına da dikkati çeken Taban, şunları söyledi:

"Tabii kazaların da bu konuda arttığını görüyoruz. Kask kullanımını tavsiye ediyorum. Kazaların yüzde 80'ine bisiklet, elektrikli bisiklet ve motosikletin karıştığını biliyoruz. Herkese kazasız güzel günler diliyorum."

Bisiklet kullanıcısı Emre Özesen, "İnegöl düz bir araziye sahip, küçük bir ilçe. Araç yoğunluğu olduğu için genelde bisiklet ile bir yerlere gidiyorum. İlçemizin merkezi; bir uçtan bir uca yaklaşık 15 dakika. O yüzden işten eve, evden işe bisikletle gidiyorum. İnegöl´de yaşam biçimi" diye konuştu.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-11-09 12:25:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.