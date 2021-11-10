Yalovalı dağcılar, M. Kemalpaşa’nın tabiatına hayran kaldı

Eğitimci, mağaracı, dağcı ve gönüllü alan rehberi Alim Ölmez, Mustafakemalpaşa’da ekoturizm çalışmalarının arttırılması gerektiğini söyledi.

Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği (YEKSAYDER), Mustafakemalpaşa’nın Suuçtu Şelalesi ve Çataldağ ormanlarına çıkarma yaptı. 16. kez ilçeye gelen heyet, Alim Ölmez rehberliğinde sonbaharın keyfini çıkardı. 30 doğasever, yaklaşık 20 kilometrelik parkurda tabiat yürüyüşü yaptı.

2011 yılından bu yana Mustafakemalpaşa’ da biri sonbahar diğeri ise ilkbaharda olmak üzere her yıl iki faaliyet yaptıklarını söyleyen Yalova Ekoturizm ve Sağlıklı Yaşam Derneği Başkanı Ahmet Yiğit, pandemi sebebiyle ara verdikleri faaliyetlere ilk olarak Suuçtu ve Çataldağ’dan başladıklarını söyledi. Mustafakemalpaşa’nın tabiatına hayran kaldıklarını belirten Yiğit, ilçenin markası peynir tatlısı, simit ve lezzetli peyniriyle adından söz ettirdiğini kaydetti.

Yalovalı gezgin heyete öncülük eden gönüllü alan rehberi Alim Ölmez ise, Çataldağ ormanlarında başlayan yürüyüşün, Çobandede ve Çataltepe zirve tırmanışlarının ardından orman içi patikalardan sonbahar güzellikleri eşliğindeki Suuçtu Şelalesi’ne kadar sürdüğünü söyledi.

Mustafakemalpaşa’ da ekoturizm açısında son derece zengin doğal alanların ve gezilebilecek güzel yerlerin olduğunu ifade eden Alim Ölmez, “Belediyelere ve bölge halkına, ekoturizm tür ve çeşitleri ve yöntemleri hakkında eğitim, kurs ve brifingler verilmeli, kendilerinin de ürün ve ekokonaklama imkanları geliştirmesi için destek sağlanmalıdır” dedi.

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