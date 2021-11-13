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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyanın dört bir yanından gelerek BTÜ öğrencisi oldular

İHA

Dünyanın dört bir yanından gelerek BTÜ öğrencisi oldular

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) dünyanın dört bir yanından eğitim almaya gelen üniversite öğrencilerini kabul ederek evrensel bir yapıya kavuştu. Uluslararası burslardan veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti burslarından yararlanarak yeni kültürlerle tanışmak için Türkiye’ye gelen 65 farklı ülkeden yabancı öğrencilerin tercihi BTÜ oldu.
Türkiye üniversitelerinde 20212022 eğitim öğretim yılında uluslararası öğrenci sayısı 173 bin’e ulaştı. Bu öğrencilerin büyük bir bölümü İstanbul, İzmir ve Ankara’da bulunan üniversitelere yerleşti. Bu şehirlerin ardından en çok tercih edilen il olan Bursa’da, evrensel bir üniversite olma yolunda hızla ilerleyen BTÜ uluslararası öğrencilerin de gözdesi oldu.
YÖK istatistiklerine göre Türkiye’de en çok yükseköğretim öğrencisi bulunduran ülkelerin başında Suriye geliyor. Bu verilere paralel olarak Türkiye’deki uluslararası öğrenci sayısının yaklaşık 5’te 1’ini oluşturan Suriyeli öğrenciler, BTÜ’yü de en çok tercih eden ülke konumunda. BTÜ’de ki uluslararası öğrencilerin ülkelere göre olan dağılımı değerlendirildiğinde, toplam 51 Suriyeli öğrenciyi, 46 öğrenci ile Afganistan İslam Cumhuriyeti, 34 öğrenci ile Türkmenistan ve 28 öğrenci ile Azerbaycan takip ediyor.
Onbeş ülkeden birer öğrenci
Uluslararası öğrenci sayılarındaki artış her geçen yıl BTÜ’deki kültür mozaiğini çeşitlendiriyor. Bir yandan da üniversitelerin nihai hedefi olan evrenselleşme hedefine de adım adım yaklaştırıyor. Pek çok kişinin adını bilmediği belki de dünya haritasında yerini bile gösteremeyeceği ülkelerden BTÜ’ye kayıt yaptıran öğrenciler bulunuyor. Bu ülkelerden gelen öğrencilerin varlığı da kültürler arası etkileşimin artmasına katkı sağlıyor. Komorlar Birliği ve Madagaskar Cumhuriyeti gibi ülkemize, fiziki atlaslara göre uzak ancak gönül coğrafyasına göre yakın ülkelerden gelenler de BTÜ’nün uluslararası öğrencilerini oluşturuyor.
Uluslararası öğrenci başvuru sayısı 8 bine ulaştı
Türkiye’deki toplam 207 üniversiteye, Dünyanın birçok ülkesinden her yıl on binlerce öğrenci eğitim için başvuruyor. Buna paralel olarak, BTÜ’ye uluslararası öğrenci başvuruları da önemli oranda arttı. Bu artışta, BTÜ’nün her geçen gün yükselen akademik performansı büyük rol oynuyor. Dış İlişkiler Ofis Başkanı Öğr. Gör. Alev Cuydur’a göre bu durum, her alanda uluslararası olarak yürütülen faaliyetler ile Üniversite’nin artan bilinirliğinin bir sonucu.
Dış İlişkiler Ofisi tarafından verilen bilgiye göre BTÜ’nün 2021 2022 akademik yılında açıkladığı uluslararası öğrenci kontenjanına, 65 ülkeden 8 bin öğrenci başvuru yaptı. 2021 yılı kayıt dönemindeki uluslararası öğrenci başvuruları önceki yıllara göre ortalama 4 kat yükseldi.
Uluslararası öğrenci başvurularında; Azerbaycan, Suriye, Bulgaristan, Afganistan, Türkmenistan, Arnavutluk, Almanya ve Yunanistan başı çeken ülkeler oldu.
Uluslararası öğrenciler, Rektör Prof. Dr. Karademir ile bir araya geldi
Dış İlişkiler Ofisi tarafından düzenlenen tanışma etkinliğinde 65 farklı ülkeden öğrenciler BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve Üniversite yönetimi ile bir araya geldi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Murat Bayrak, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Gökhan Gece, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Zeki Ünal, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Mağden, Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sarıoğlu’nun katıldığı etkinliğe öğrenciler de yoğun ilgi gösterdi.
YÖK’ün uluslararasılaşma politikası doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Arif Karademir “Dünyada pek çok ülke ve kent sundukları eğitim imkânlarıyla eğitim turizmi açısından çekim merkezi haline gelmiş durumda. Bu açıdan değerlendirildiğinde uluslararası öğrencilerin kısa ve orta vadede katkılarının büyük olduğu anlaşılabilir. Biz de üniversitemizin dünya çapında etkinliğini arttırmak ve Bursa gibi çok yönlü bir şehirde eğitim turizminin gelişmesine katkı sunmak amacıyla üniversitemizde bulunan uluslararası öğrenci sayısını arttırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Uluslararası öğrenci başvurularının her yıl düzenli bir artış göstermesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rektör Karademir, BTÜ’nün evrensellik vizyonu ve eğitim kalitesiyle ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşacağını kaydetti. Rektör Karademir; “Öncellikle Türkiye'nin etki alanındaki bölgelerin başında yer alan; Balkanlar, Kafkasya, Orta Asya, Afrika ve Uzakdoğu'daki ülkelerden öğrenci gelmesini arzu ediyor ve çalışmaları buna göre şekillendiriyoruz” dedi.
Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği “Uluslararası Öğrenciler Buluşması” ile Türkiye’ye yeni gelen öğrencilerin uyum sürecinin hızlandırılmasının hedeflendiği bildirildi. Etkinlikte söz alan öğrenciler; dilek ve taleplerini Rektör Prof. Dr. Arif Karademir ve üniversite yönetimine ilk ağızdan aktarma fırsatı bulmaktan memnun olduklarını ifade ederek, kültürler arası etkileşimi arttıracak yeni etkinlikler hazırladıklarını belirttiler.

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