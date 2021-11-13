Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu Yaşlı adama İznik Belediyesi sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu Yaşlı adama İznik Belediyesi sahip çıktı

İHA

Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu Yaşlı adama İznik Belediyesi sahip çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde evsiz olduğu için göl kıyısında dondurucu soğukta uyuyan 65 yaşındaki adam görenlerin yüreğini burktu. Yaşlı adama İznik Belediyesi sahip çıktı.
İznik Gölü kıyısında yaşlı bir adamın ayaklarında çorapları olmadan uyuması vatandaşların dikkatinden kaçmadı.
Evsiz ve kimsesiz olduğu öğrenilen 65 yaşındaki Abdülhamit Okur'a İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta sahip çıktı. Başkan Usta, yaşlı adamı zabıta ekipleri ile aldırdı. Ardından baştan sona kıyafetleri değiştirilen yaşlı adam belediyeye ait İzzet Peşte Su Sporları tesisinde misafirliğe alındı.
Yaşlı adam ’’Kimsesinin olmadığını kimsenin de kendisine yardım eli uzatmadığını ve yetkililerden yardım beklediğini’’ ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TGK Başkanlar Kurulu Trabzon’da yapıldı Küçük: “İnternet ve basın meslek yasası acilen çıkarılmalı” Kolaylı: “Her türlü istismara açık hâlde”
YEREL HABERLER TGK Başkanlar Kurulu Trabzon’da yapıldı Küçük: ...
Bursa’da tiyatro salonları çocukların
YEREL HABERLER Bursa’da tiyatro salonları çocukların
Mustafakemalpaşa’da Güvercin Uçuş Festivali
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da Güvercin Uçuş Festivali
Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri İnegöllülerle paylaştı
YEREL HABERLER Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri ...
Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü
YEREL HABERLER Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna ...
BOSAB, ‘Önce iş sağlığı ve güvenliği’ dedi
YEREL HABERLER BOSAB, ‘Önce iş sağlığı ve güvenliği’ dedi
Bilinçsiz kullanılan zayıflama ilaçlarının sağlığa olumsuz etkileri
YEREL HABERLER Bilinçsiz kullanılan zayıflama ilaçlarının sağlığa ...
Geleceğin mimarları Nilüfer’de bilgilendi
YEREL HABERLER Geleceğin mimarları Nilüfer’de bilgilendi
Gemlik'te dairede yangın
YEREL HABERLER Gemlik'te dairede yangın
Yangından kurtarılan hayvanlar hayata tutundu
YEREL HABERLER Yangından kurtarılan hayvanlar hayata tutundu
(Özel) Mühendisliği bıraktı, tamircilik yapıyor Hem tamirci, hem de kafe Kafede kahve servisini bisikletle yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) Mühendisliği bıraktı, tamircilik yapıyor Hem ...
Bursa'da korkutan yangın.. Gemlik ilçesinde çıkan yangında bir daire alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Bursa'da korkutan yangın.. Gemlik ilçesinde çıkan ...
Dünyanın dört bir yanından gelerek BTÜ öğrencisi oldular
YEREL HABERLER Dünyanın dört bir yanından gelerek BTÜ öğrencisi ...
Nilüfer'de Ziraat Topluluğu üyelerine tohum atölyesi
YEREL HABERLER Nilüfer'de Ziraat Topluluğu üyelerine tohum atölyesi
Selahattin Taşdöğen: “Türkiye’de sabah erken kalkan oyuncu oluyor” “Oyunculuk sıfır, tek vasfı sadece yüzünün güzel ve gözlerinin yeşil olması” “Birinin tanıdığı olmasıyla başrolü kapmış, ama götüremiyor” “Sinemada yanımdakinin mısır yerken çatırtısından, çuturtusundan filmi izleyemiyorum” “Bazı yapımcılar resmen dolandırıcı. 12 yılda 1,5 milyon lira alacağım birikti, alamıyorum”
YEREL HABERLER Selahattin Taşdöğen: “Türkiye’de sabah erken kalkan ...
Bilinçsiz zayıflama ilaçları sağlığı olumsuz etkiliyor
YEREL HABERLER Bilinçsiz zayıflama ilaçları sağlığı olumsuz ...
İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla bitmiyor
YEREL HABERLER İnsanlar zehirli sanıp korkuyor, faydaları saymakla ...
(Özel) 'Birleşmiş Milletler' gibi okul Dünyanın dört bir yanından gelen üniversite öğrencileri Uludağ Üniversitesinde eğitim görüyor
YEREL HABERLER (Özel) 'Birleşmiş Milletler' gibi okul Dünyanın dört ...
Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da 250 polisle dron destekli asayiş uygulaması
Bursa'da ''drone" destekli asayiş uygulaması
YEREL HABERLER Bursa'da ''drone" destekli asayiş uygulaması
Boşandığı karısını öldürdükten sonra kaplıcaya giden zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Boşandığı karısını öldürdükten sonra kaplıcaya giden ...
Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli adliyede (2)
YEREL HABERLER Nurdan'ı öldürüp ormana gömen eski koca ile 3 şüpheli ...
Bursalı Okul 12 Ulusal kalite etiketi ve 2 Avrupa kalite etiketi aldı
YEREL HABERLER Bursalı Okul 12 Ulusal kalite etiketi ve 2 Avrupa ...
Nilüfer ve Karacabey'de su kesintisi
YEREL HABERLER Nilüfer ve Karacabey'de su kesintisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.