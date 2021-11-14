İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar İnternet sitesinde 120 bin liraya ikinci el bisiklet satılıyor Otomobiller bisikletle takas ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar İnternet sitesinde 120 bin liraya ikinci el bisiklet satılıyor Otomobiller bisikletle takas ediliyor

İHA

İkinci el bisikletleri otomobil fiyatına satıyorlar İnternet sitesinde 120 bin liraya ikinci el bisiklet satılıyor Otomobiller bisikletle takas ediliyor

Son yıllarda büyük ilgi gören bisiklet sporu, bisiklet fiyatlarının artmasına sebep oldu. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin liraya satılıyor.
Bisikletler son yıllarda büyük rağbet görmeye başladı. Toplumun her kesiminden vatandaşlar bisikletle yolculuk yapmaya başladı. Büyük rağbet gören bisikletler fiyatların artmasına sebep oldu. Döviz kurunun da etkisi olan bu artış son 5 yılda 10 kat artış gösterdi. İnternet sitelerinde ikinci el bisikletler 120 bin liraya satışa çıkarıldı. Vatandaşlar fiyatı yüksek olan bisikletleri otomobilleriyle takas ederek alıyor.
Bisiklet fiyatlarının son 5 yılda 10 kat artığını ifade eden Velo16 Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Doğan, "Pandeminin de etkisiyle insanlar toplu taşımayla bir yerlere gitmek yerine bisiklete yöneldi. Bisiklet sektörü gelişiyor. Bu da fiyatların artmasına sebep oluyor. Çoğu kişi bisikleti çocuk oyuncağı olarak görüyor. Kaliteli bisikletlerde karbon malzeme kullanılıyor, bu da fiyatları inanılmaz arttırıyor. Kaliteli bisikletlerin sıfırı 150 bin liradan satılırken, bu bisikletlerin ikinci eli 120 bin liradan internet sitelerinde satışa çıkıyor. Benim otomobilini bisikletiyle kafa kafaya takas eden çok sayıda arkadaşım var. Bu, bisiklet camiasında çok normal karşılanıyor. Bu yüksek fiyatlı bisikletleri alacaklar olanlar nakit yerine takası tercih ediyor. Nakit para çıkartıp vermek çok zor geliyor. Bisikletlerde 5 yılda 10 kat artış gözlemledik" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Başkan Dündar, soydaşlara oy kullanma çağrısında ...
Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk desteği
YEREL HABERLER Off-Road yarışlarına Bursa Ağır Vasıta’dan sponsorluk ...
Batuhan Kör’ün dedesi vefat etti
YEREL HABERLER Batuhan Kör’ün dedesi vefat etti
Sağlıkçılar "Hareket berekettir" sloganıyla yürüdü Doktorlar diyabete dikkat çekmek için yürüdü Hayat Hastanesi Başhekimi Fatih Özkul: “Adı şeker, sonu acı olan hastalık"
YEREL HABERLER Sağlıkçılar "Hareket berekettir" sloganıyla ...
İlçe müftüleri Mudanya’da buluştu
YEREL HABERLER İlçe müftüleri Mudanya’da buluştu
"Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu soydum" Bursa'da 100 bin lira değerinde altın çalan soyguncular adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER "Evleneceğim, ev almak için kuyumcuyu ...
Ovaakça’da sokaklar asfaltla buluştu Osmangazi’de asfaltsız yol kalmıyor
YEREL HABERLER Ovaakça’da sokaklar asfaltla buluştu Osmangazi’de ...
Bursa'daki kuyumcu soygununda 4 şüpheli adliyede
YEREL HABERLER Bursa'daki kuyumcu soygununda 4 şüpheli adliyede
14 yaşındaki Yağmur'a kamyonetin çarpması kamerada
YEREL HABERLER 14 yaşındaki Yağmur'a kamyonetin çarpması kamerada
Kamyonet genç kıza böyle çarptı Kazayı geç fark eden sürücü geri döndü Kaza kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Kamyonet genç kıza böyle çarptı Kazayı geç fark eden ...
Yenişehir’de Cumhur İttifakından gövde gösterisi
YEREL HABERLER Yenişehir’de Cumhur İttifakından gövde gösterisi
Bursaspor, Batuhan Kör’ün Milli Takım'dan affını isteyecek
YEREL HABERLER Bursaspor, Batuhan Kör’ün Milli Takım'dan affını ...
Bursa’da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza kesildi
YEREL HABERLER Bursa’da jandarma uygulamasında 42 bin TL ceza ...
Karıncadere’den 80 ton hafriyat çıkarıldı
YEREL HABERLER Karıncadere’den 80 ton hafriyat çıkarıldı
Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, görenlerin yüreğini burktu Yaşlı adama İznik Belediyesi sahip çıktı
YEREL HABERLER Göl kıyısında ayağında çorap olmadan uyudu, ...
TGK Başkanlar Kurulu Trabzon’da yapıldı Küçük: “İnternet ve basın meslek yasası acilen çıkarılmalı” Kolaylı: “Her türlü istismara açık hâlde”
YEREL HABERLER TGK Başkanlar Kurulu Trabzon’da yapıldı Küçük: ...
Bursa’da tiyatro salonları çocukların
YEREL HABERLER Bursa’da tiyatro salonları çocukların
Mustafakemalpaşa’da Güvercin Uçuş Festivali
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa’da Güvercin Uçuş Festivali
Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri İnegöllülerle paylaştı
YEREL HABERLER Nurullah Genç, aileyi ayakta tutan dinamikleri ...
Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna döndü
YEREL HABERLER Bursa'da hafriyat kamyonu sokak ortasında alev topuna ...
BOSAB, ‘Önce iş sağlığı ve güvenliği’ dedi
YEREL HABERLER BOSAB, ‘Önce iş sağlığı ve güvenliği’ dedi
Bilinçsiz kullanılan zayıflama ilaçlarının sağlığa olumsuz etkileri
YEREL HABERLER Bilinçsiz kullanılan zayıflama ilaçlarının sağlığa ...
Geleceğin mimarları Nilüfer’de bilgilendi
YEREL HABERLER Geleceğin mimarları Nilüfer’de bilgilendi
Gemlik'te dairede yangın
YEREL HABERLER Gemlik'te dairede yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.