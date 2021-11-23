Atıklar sanat eserine dönüşüyor Yıldırımlı kadınlar atık malzemeleri süs eşyasına çeviriyor

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Yıldırım Belediyesi, düzenlediği ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ ile kursiyerlere hem bir sanat dalı öğretiyor, hem de bunu ekonomik kazanca dönüştürme imkânı sağlıyor.

Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (YILMEK), Yıldırım Kaymakamlığı ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen ‘Geri Dönüşüm El Sanatları Kursu’ kadınların el becerilerini geliştirirken, ürettikleri ürünleri ekonomik gelire dönüştürme imkânı sunuyor. Güllük Mahallesi Hanımlar Lokali’nde haftanın 5 günü verilen kurslarda, kursiyerler evlerinde kullanmadıkları atıkları getirerek, birbirinden farklı renkli ürünler ortaya çıkarıyor. Ev ekonomilerine katkı sağlayan kadınlar aynı zamanda israfın önüne geçerek kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlıyor.

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