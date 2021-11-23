Bursa Uludağ Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi binasına kavuşacak

Yaklaşık 25 yıl önce kuruluşu onaylanan, ancak uzun yıllardır faal olarak hizmet vermeye başlayamayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 2 yıl önce Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve kent dinamiklerinin çabaları ile faaliyete geçirilmişti. Üniversite yönetiminin, kampüs sınırları içerisinde bir fakülte binası inşa etme hayâl, Bursalı hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez’in desteği ile gerçeğe dönüşüyor.

Bursa’da faaliyet gösteren Haksan Otomotiv firmasının Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten iş adamı İbrahim Gülmez, toplam 12.500 metrekare ve 5 bloktan oluşacak Diş Hekimliği Fakültesi binasının 7050 metrekare ve 3 bloğunun yapılmasında destek olacak. Görükle Kampüsü içerisinde 2022 yılının ilk aylarında temeli atılacak inşaatın ilk etap çalışmalarının 48 ay içerisinde bitirilmesi hedefleniyor.

BUÜ Diş Hekimliği Fakültesi Binası bağış protokolü Bursa Valiliği’nde imzalandı. Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın önderlik ettiği işbirliği protokolü imza töreninde BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Haksan Oto. Mam. San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Sağlam, fakülte yöneticileri ve Birlik Vakfı Bursa Şubesi Başkanı Mustafa Bayraktar hazır bulundu.

Törende konuşan Vali Yakup Canbolat, hayırsever iş adamı İbrahim Gülmez’in desteği ile yapılacak olan Diş Hekimliği Binası’nın Bursa’ya, bölge halkına ve üniversiteye çok önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakültenin uzun süredir var olmasına karşın, mevcut bir binası olmadığı için öğrencilere farklı yerlerde eğitim vermek zorunda kaldıklarına işaret etti. Rektör Kılavuz, kampüs içerisinde yapılacak bina ile diş hekimliği alanında akademik, bilimsel ve eğitim noktasında gözle görülür bir iyileşmenin yakalanacağını belirtti.

Dekan Prof. Dr. Halil Sağlam ise hayırsever iş insanı İbrahim Gülmez ve binanın Üniversiteye kazandırılmasında emeği bulunan herkese fakülte yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler adına teşekkür etti. Haksan Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Gülmez de Bursa’daki eğitim yatırımlarına destek vermekten dolayı büyük bir memnuniyet duyduklarını aktardı.

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