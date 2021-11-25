Online kodlamada kış dönemi başlıyor

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çocukların bilim ve teknolojiyi sevmeleri maksadıyla düzenlediği ‘Robokod Robotik Yazılım ve Kodlama online kış dönemi eğitimleri 6 Aralıkta başlıyor.

Robokod Kodlama ve Yazılım Otobüslerinde yüz yüze verilen eğitimler pandemi sebebiyle online yapılmaya devam ediyor. İştirâkin tamamen ücretsiz olduğu eğitimler Zoom programı üzerinden online (canlı) olarak yapılacak. 710 ve 1117 yaş arası öğrencilerin katılabileceği eğitimler 6 31 Aralık tarihleri arasında 4 hafta süreyle yapılacak. Eğitimler, Kodlamaya Giriş Eğitimi (Code.org), Arduino Robotiğe Giriş ve Algoritma Eğitimi, olmak üzere 2 ana başlıktan oluşuyor.

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