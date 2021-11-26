Bursa’da özel çocuklar bowlingle eğlendi

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) kapsamında gerçekleştirilen ‘Özel Çocuklar Spor Şenlikleri’, 17 ilçeden 24 özel eğitim kurumundan 270 öğrenciye eğlenceli bir gün yaşattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri (BOSE) ile bu yıl da binlerce öğrenciyi sporla buluşturdu. Aynı program kapsamında Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçeden 1018 yaş aralığındaki 270 özel öğrenciyi bowling şenliğinde buluşturdu. Çocukların fiziksel ve ruhsal olarak geleceğe hazırlanabilmesini ve sosyalleşmelerine yardımcı olmayı amaçlayan bowling şenliği, Korupark Bowling Salonu’nda renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların problem çözme becerilerini geliştirmesine ve sporu yaşam biçimi haline getirmelerine katkı sağlayan turnuva, özel çocukların keyifli dakikalar geçirmelerini sağladı. Bir yandan keyifle bowling oynayan ve takım olmanın mutluluğunu yaşayan çocuklar, bir yandan da müzik eşliğinde dans etti.

Çocukları mutlu gününde yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanvekili Fethi Yıldız, turnuvaya katılan gençlere günün anısına madalya dağıttı. Güzel bir günde özel çocuklarla birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Fethi Yıldız, Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri kapsamında yapılan bowling turnuvasının çok anlamlı olduğunu belirtti. Çocukların ve ailelerin mutluluğunun görülmeye değer olduğunu ifade eden Yıldız, “Bursa Büyükşehir Belediyesi her zaman ve her yerde sporcuların ve özel eğitimli çocuklarımızın yanındadır. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

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