Bursa'da mobilya imalathanesinde yangın

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangında alevler bitişikteki 2 iş yerine daha sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, iş yerlerinde büyük hasar oluştu.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, Artezyen Sokak'taki Mobilya Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde çıktı. Bitişikteki 2 imalathaneye daha sıçrayan alevler, çatıları sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangına merdivenli araçla müdahale etti. Çalışmanın ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınıp, söndürüldü. Ekipler, soğutma çalışmalarının sürdürürken, 3 imalathanede büyük hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-11-29 16:46:53
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