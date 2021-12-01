Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, yeni projelerini açıkladı. Sakder, Hukuk işleri Komisyonu ve Mâlî İşler Komisyonu'nu tanıttı.

Bursaspor Yüksek Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, Divan Yönetim Kurulu olarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Sakder göreve geldiklerinin üzerinden 6 ay geçtiğini belirterek, "Bursaspor Yüksek Divan Yönetim Kurulu olarak son Genel Kurul öncesi ve sonrasında yaptığımız açıklamalarda Divan Kurulumuzun daha sağlıklı ve daha etkin çalışmalar içinde olacağı sözünü vermiştik. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren de verdiğimiz bu sözlerin arkasında durarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Tüzüğümüz gereği olan bazı kurulların oluşturulması için yaptığımız çalışmalar sonucunda Hukuk ve Mali Kurullarımızı belirledik" dedi.

“Açıklayıcı bilgiler alamadık”

Bugüne kadar Divan Kurulu üyelerinin özellikle kulübün mali durumu ile net ve açıklayıcı bilgiler alamadıklarının da altını çizen Sakder, "Bursaspor Kulübü Divan Kurulunun değerli üyelerinin söz konusu konulardaki endişe ve beklentilerine daha sağlıklı cevap verebilmek amacı ile Bursaspor Divan Kurulu üyeleri arasında mesleklerinde başarılı olmuş, Bursaspor camiasında ve Bursa kamuoyunda söz sahibi olan değerli arkadaşlarımızla bu komitelerimizi oluşturduk. Bursaspor Kulübümüzün geleceği açısından ve yapılacak olan olası Genel Kurullarda göreve talip olacak arkadaşların daha sağlıklı bilgilere ulaşabilme şansını elde edebilecekleri gibi bu kurullar Bursaspor’un mâlî ve hukukî konularda gerçekçi ve aydınlatıcı bilgilere sahip olacaklar ve gerekli açıklamaları yapacaklardır’’ dedi.

“Spor Komitesi üyelerini açıklayacağız”

Söz konusu kurullarda görev alan üyelere teşekkür eden Divan Yönetim Kurulu Başkanı Galip Sakder, "Yaptığımız görüşmeler sonucunda bizleri kırmayarak Hukuk ve Mali İşler Komitelerinde yer almaları konusundaki teklifimizi tereddütsüz kabul eden Bursaspor aşığı üyelerimize sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.’’ şeklinde konuştu. Bursaspor Kulübü’nde bugüne kadar gerçekleştirilmeyen bir uygulamaya da imza attıklarını kaydeden Galip Sakder, "Bu arada geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğimiz Bursaspor Kulübünün formasını yıllarca giymiş hepsi birbirinden değerli eski futbolcularımızdan oluşacak ‘’Spor Komitesi’’ üyelerini de önümüzdeki günlerde açıklayacağız ve onların görüşlerinden Bursaspor Kulübü büyük faydalar sağlayacaktır" dedi

Hukuk İşleri Komisyonu: Av. Sabri Ersavaş, Av. Gökhan Tuzlacıoğlu, Av. Öztürk Yazıcı.

Mali İşler Komisyonu: Şerif Arı Yeminli Mali Müşavir, Mümin Pekcan (Yeminli Mali Müşavir), İlyas Maden (SMMM), Servet Kuru (SMMM).

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