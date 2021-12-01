İş adamlarına indirimli diyet İTSO’dan üyelerine indirimli diyet imkânı

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO), üyelerine yönelik sağlıklı beslenme ve diyet hizmetlerinde avantajlar sağladı.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) üyelerine avantaj sağlamaya yönelik gerçekleştirdiği indirim protokollerine bir yenisini daha ekledi. DES Diyet Mutfak ile imzalanan protokol kapsamında İTSO üyelerinin DES Diyet Mutfak’tan alacakları hizmetlerde çeşitli indirimler ve kampanyalar sağlanacak.

Protokol ile ilgili bir konuşma yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Üyelerimizin ve ailelerinin avantajlarına yönelik gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimize bir yenisini daha ekliyoruz. Bu yıl ilçemizde sağlıklı beslenme ve diyet mutfak branşında faaliyete geçen DES Diyet Mutfak firması ile yaptığımız görüşmeler neticesinde üyelerimize yönelik avantaj protokolü imzalıyoruz. Sağlıksız beslenme sebebiyle sağlık sorunları yaşayan üyelerimizin yanı sıra diyet ihtiyacı duyan üyelerimiz DES Diyet Mutfak aracılığı ile GDO’suz, sağlıklı ve lezzetli öğünler tüketebilecekler. Bunun yanı sıra firmanın diyetisyenlik hizmetlerinden de faydalanabilecekler. Protokolümüzün bütün üyelerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

DES Diyet Mutfak Firma Yetkilisi Deniz Çınar ise, “DES Diyet Mutfak olarak 2021 yılında İnegöl’de sağlıklı ve lezzetli beslenmek isteyenler için hizmet vermeye başladık. Hazır yemek gönderimlerimizin yanı sıra diyetisyenlik hizmeti veren bir kuruluşuz. Müşterilerimiz için yüksek kalitede, taze, besleyici ve sağlıklı gıda sağlamaya adanmış güvenilir, kapıya teslim taze gıda teslimat hizmeti vermek için çalışan kendini sağlıklı beslenme konusunda geliştirmiş ve bunu bir yaşam stili haline getirmek için sürekli çalışan mükemmeliyetçi profesyonel bir ekip tarafından hizmet vermekteyiz. Ev hanımları, çalışanlar, sporcular veya sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmek isteyen herkes için hizmetlerimizi sunuyoruz. Bununla birlikte kişiye özel menülerimiz bulunmaktadır. Bizim yemeklerimiz, yerel kaliteli ve mevsimlik taze malzemelerle pişer ve günlük olarak ev veya iş adresine teslim edilir. Müşterilerimizin sağlıklı bir hayat sürmeleri bizim için çok önemli. Bu konuda elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışıyoruz. İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ile bu çerçevede bir protokol imzalıyoruz. Protokol çerçevesinde İTSO üyelerine yönelik indirim ve fırsatlar sunacağız. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

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