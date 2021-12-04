İBB Şehir Tiyatroları Nilüfer’de sahne aldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun sahnesine konuk oldu. “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” adlı oyun, Bursalı tiyatro tutkunlarından tam not aldı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun, “Vur Yağmala Yeniden” oyunuyla 2427 Kasım tarihlerinde İstanbul turnesinin ardından bu kez, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Nilüfer’e konuk oldu. Nilüfer Kent Tiyatrosu’nun Nâzım Hikmet Kültürevi’ndeki sahnesinde performans sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” isimli oyunu ile Bursalı tiyatro tutkunlarının karşısına çıktı. Murat Mahmut Yazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” tiyatro oyununda, Esin Umulu, Şebnem Köstem ve Yeliz Şatıroğlu rol alıyor. 80 dakika süren tek perdelik oyun, İstanbul fonunda, üç anlatıcılı bir kurgu ile bir ailenin üç kadını; anneanne, kız ve torunun hikâyesini geçmiş, gelecek ve şimdi ile birleştiriyor.

Oyunu büyük bir ilgiyle izleyen Bursalı tiyatro severler, gecenin sonunda oyuncuları performanslarından dolayı ayakta alkışladı.

İBB Şehir Tiyatroları’nın “Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin” oyunu, 4 Aralık tarihinde saat 20.30’da da, Nâzım Hikmet Kültürevi’nde sahnelenmeye devam edecek.

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