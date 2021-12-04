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Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leniak: “Yatırımı teşvik eden politikalarımız var”

İHA

Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leniak: “Yatırımı teşvik eden politikalarımız var”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ‘Polonya’da Yatırım ve Ticaret Fırsatları’ seminerine ev sahipliği yaptı. Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leniak, Avrupa’nın kuzey ve güney ekseninde stratejik bir noktada olan Polonya’nın yatırımcıları teşvik eden yeni ekonomi politikaları geliştirdiğini söyledi.
BTSO, Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leniak, Polonya Bursa Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik ve beraberindeki heyeti ağırladı. BTSO ve Polonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle hazırlanan fotoğraf sergisi ve müzik dinletisinin ardından Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla 'Polonya'da Yatırım ve Ticaret Fırsatları' semineri düzenlendi. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye ve Polonya ilişkilerinin 600 yılı aşan köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.
Türkiye ve Polonya ticaret hacminin düzenli olarak arttığını kaydeden Başkan Burkay, “Pandemi öncesinde ticaret hacmimiz 6 milyar Euro’ya ulaşmıştı. 2 ülkenin 10 milyar Euro’luk bir ticaret hacmi hedefi bulunuyor. Bu hedefe ulaşabilmek adına Bursa iş dünyası olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2016 yılında Polonya Ticaret Odası ve 2019 yılında Polonya Misloviçe İthalatçılar ve İhracatçılar Odası ile bir protokole imza atmıştık. Polonya’da sektörel ticaret heyeti programları hazırlarken, kentimizde düzenlediğimiz fuar organizasyonlarında Polonya’dan iş insanlarını ağırladık. Polonya, AB ülkeleri içerisindeki en dinamik ekonomilerden biri. Bursa’da Polonya’ya ihracat yapan 813 firmamız mevcut. Pandemi sonrası Polonya ile iş birliklerimizi en üst seviyelere taşımak adına üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya devam edeceğiz” dedi.
“Yatırımı teşvik eden politikalarımız var”
Polonya İstanbul Başkonsolosu Witold Leniak, Türkiye ve Polonya arasındaki ticaret hacminin hızla yükseldiğini söyledi. Polonya ve Türkiye arasındaki yüzyıllara dayanan köklü ilişkilerin ekonomiye de güçlü bir şekilde yansımasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Başkonsolos Leniak, “Polonya, Avrupa’nın merkezinde yer alan, son zamanlarda ArGe yatırımlarına hız veren ve tedarik noktasında stratejik avantajları olan bir ülke. Türkiye ile ortak yönlerimiz oldukça fazla. Polonya’da yatırımı teşvik eden önemli ekonomik politikalar yürütülüyor. Polonya pandemiyle birlikte önemli bir dönüşüm içerisinde. Yatırım yapmak isteyen firmalara devletimiz önemli fırsatlar sunuyor. Hükümetimiz tarafından 10 milyar Euro’luk hibe programı hazırlandı. Avrupa’nın kuzey ve güney ekseninde stratejik bir noktada yer alan Polonya, yatırımlar için cazibe merkezi konumunda” dedi.
“Yakın komşu, yakın dost”
Türkiye ve Polonya’nın stratejik konumu sebebiyle yeni işbirlikleri yapabileceğini kaydeden Başkonsolos Leniak, “Polonya ile Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda devam ediyor. Örneğin Erasmus kapsamında her yıl Türkiye’den 4.000 genci ülkemizde ağırlıyoruz. 10 yıldır bu proje devam ediyor. İki ülkenin birbirini tanıması için bu büyük bir avantaj. Türkiye ve Polonya arasında turizm alanında da ciddi bir işbirliği var. Türkiye’ye gelen Polonyalı turist sayısı 1 milyon civarında. Polonyalılar Türkiye’yi turizm alanında tercih ediyor. Polonya ve Türkiye için ‘uzak komşu, yakın dost’ tanımlaması yapılıyor. Bizler bunun yakın komşu yakın dost olarak tekrar düzeltmeliyiz. Çünkü Polonya ile Türkiye arasında ulaşım çok uzak değil. 2 saatlik havayolu ulaşımı mevcut. İki ülke arasında yeni işbirliklerinin önünde hiçbir engel yok” ifadelerini kullandı.
“İki ülke insanının ortak yanları çok fazla”
Polonya Bursa Fahri Konsolosu Fatma Durmaz Yılbirlik, 2014 yılından bu yana fahri konsolosluk görevini sürdürdüğünü söyledi. İki ülkenin kültürel olarak birbirine yakın olduğunu ifade eden Yılbirlik, Durmazlar olarak 28 yıldır Polonya ile işbirliği içerisinde olduklarını belirtti. Yılbirlik, “Varşova’da 50 çalışanın olduğu bir bayimiz var. Makine üretimi yapıyoruz. Polonya’da işbirliği ve yatırımlarımıza devam edeceğiz. Polonya 2004’te AB üyesi olduktan sonra ekonomi standartlarını modernleştirdi. Fahri konsolosluk olarak Bursa ve Polonya arasındaki ilişkilerin her düzeyde gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Programda başkonsolosluk yetkilileri tarafından Polonya’nın yatırım imkanlarının anlatıldığı sunumlar gerçekleştirildi. Bursa AB Bilgi Merkezi’nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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