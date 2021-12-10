Bursa'da kamyon ile otomobilin çarpışma anı kamerada

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile kamyon çarpıştı, 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza İnegölAlanyurt yolu üzerinde Metal Sanayi kavşağında meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Süleyman Kuş (47) idaresindeki 16 AES 228 plakalı otomobil, İskandar İskenderov yönetimindeki 16 KDN 62 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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