Zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dâiresi Başkanlığı ekipleri, fahiş fiyat artışlarına yönelik il genelinde marketlerde fiyat denetimi yapmaya devam ediyor. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan denetimlerde, aralık ayında 239, 2021 yılı içerisinde de 2583 işyeri kontrol edildi.

Döviz kuru gibi gerekçelerle çeşitli ürün kalemlerinde fahiş fiyatlar uygulandığı ve kurdaki düşüşe rağmen bunun ürün fiyatlarına yansıtılmadığı iddiaları üzerine zabıta ekipleri denetimlerine hız verdi. Haftanın belirli günleri Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yapılan çalışmaların yanında, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Tüketici Hakları Zabıta Amirliği de ‘3 ekip ile’ başta zincir marketler olmak üzere söz konusu işletmelerde sürekli denetimler gerçekleştiriyor. Çalışmalarda ‘6502 sayılı kanun gereği’ etiket, satıştan kaçınma, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri yapılırken; aykırılık tespit edilmesi durumunda yasal işlem yapılarak konu Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletiliyor.

Sadece kent merkezi değil 17 ilçede de çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, aralık ayı içerisinde ‘6585 sayılı kanun kapsamında’ fahiş fiyat artışına yönelik olarak 239 işyeri ve zincir marketi denetledi. 180 işyerine 1800 ürün hakkında, haksız fiyat artışı denetim tutanağı düzenlendi. Hazırlanan tutanaklar, gerekli incelemenin yapılması için Ticaret İl Müdürlüğü’ne gönderildi. 2021 yılı itibariyle ise bugüne kadar 2583 işyeri denetlendi. Toplam 1051 işyerine 10510 ürün hakkında haksız fiyat artışı denetim tutanağı tanzim edilerek, gerekli incelemenin yapılması için konu Ticaret İl Müdürlüğü’ne iletildi.

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