Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, anjiyo oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler, yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye gitti. Başkan Gülgüler’e anjiyo yapıldı.

Bursaspor'dan konuya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"Bugün sabah saatlerinde yüksek tansiyon şikayetiyle hastaneye giden Başkanımız Hayrettin Gülgüler'e anjiyo tedavisi uygulanmıştır. Başkanımızın şu an tedavisi devam etmekte olup genel sağlık durumu iyidir. Sayın Başkanımız ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.