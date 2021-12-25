Başkan Dündar, OSTİM Teknik Üniversitesi'ni Ziyaret Etti

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Ankara’da OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Başkan Dündar, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için gittiği Ankara’da, OSTİM Teknik Üniversitesi’ni ziyaret etti. Ziyarette öncelikle Rektör Prof. Dr. Murat Yülek ile makamında görüşen Başkan Dündar, daha sonra üniversitede gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. Prof. Dr. Yülek ile birlikte OSTİM Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile Endüstriyel Tasarım Bölümü’nün derslerine misafir olan Başkan Dündar, akademisyen ve öğrencilerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Özellikle tasarım, modern imalat sistemleri ve yenilikçi teknolojiler başta olmak üzere ‘sanayi üniversitesi’ konseptinde eğitim veren OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik kadrosu ve öğrencilerini tebrik eden Dündar, atölyelerde sohbet ettiği öğrencilere hayata dair tavsiyelerde bulundu.

Bursa ve Osmangazi’nin tarih ve kültür şehri olmasının yanı sıra, güçlü sanayisi ile de üreten bir şehir olarak öne çıktığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa’da çok sayıda yerli firmanın ülke ekonomisine katma değer sağladığını kaydetti. Dündar, Osmangazi Belediyesi olarak yerli ve milli üretime katkı sunmak için bazı kurum ve kuruluşlarla ortak projeleri hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Türkiye’nin örnek proje okulu olan ve 70 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi’ni kazandırdık. Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarını veren bu okulumuzda öğrencilerimizin geliştirdiği ve patenti okulumuza ait olan birçok proje var. Çalışan, tasarlayan ve üreten gençlerimiz ile birlikte inşallah Türkiye’nin geleceği aydınlık” diye konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek de, ziyaretin anısına Başkan Dündar’a kendi kaleme aldığı “Ulusların Yükselişi; İmalat, Ticaret Sanayi Politikası ve Ekonomik Kalkınma” isimli kitabını hediye etti.

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