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Bursa’da balıkçı barınağının girişi kumla doldu, balıkçılar mağdur oldu

İHA

Bursa’da balıkçı barınağının girişi kumla doldu, balıkçılar mağdur oldu

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Bayramdere Balıkçı Barınağı’nın girişi kumla doldu. Kısa sürede içinde kum temizlenmezse balıkçılar, limanı kullanamayacaklarını dile getirdi.
Bursa Karacabey Bayramdere Mahallesi’ne bağlı Bayramdere Balıkçı Barınağı’nın girişi doğal sebeplerden kumla doldu. 5 yıldır kumun seviyesinin yükselmesi, su seviyesini 70 santimetreye kadar indirdi. Bu durum limana giren balıkçı ve diğer tekneleri zora sokuyor. Kum temizlenmezse kısa süre içinde limana giriş çıkışların yapılamayacağını ifade eden balıkçılar, yetkilerden yardım bekliyor.
“Balıkçılar mağdur durumda”
Uzun yıllardır Marmara Denizi’nde balıkçılık yapan Aykut Özel, “Burada balıkçılar olarak mağdur durumdayız. Limanımızın giriş bölümünde doğal yollardan oluşan kum yığılması limana giriş çıkışımızı son derece zorlaştırdı. Buna müdahale edilmezse, bir ya da iki ay içinde ya limanın içinde mahsur kalacağız ya da limana giremeyeceğiz. Yetkililerden yardım istiyoruz. Bu liman yaklaşık 5 yıldır bu şekilde ama giriş çıkış olabiliyordu. Şu son zamanlarda oluşan fırtınalardan dolayı kumlar iyice birikti. Bu kum temizlenmezse artık limanı kullanamayacak duruma geleceğiz” diye konuştu.
Bir diğer balıkçı Önder Ateş ise, “Şu an lodos olduğu için sular limanın içine bastığı için yüksekti. O yüzden belimi aşmış görünse de normal bir havada derinlik 1 metrenin altına iniyor. Şu an lodostan dolayı derin gibi gözükse de çok daha sığ diyebilirim” dedi.
“Bilmeyen misafir tekneler kuma oturuyor”
“Limanın ağzına dolan kum Malkara’dan bu tarafa vurdu. 'Sahilde kumsal kalmadı' diyebiliriz. Burada şişkinlik yapan kum temizlenip kumsala dökülebilir” ifadelerini kullanan balıkçı Akın Dova, sözlerini şöyle sürdürdü: “Limanın içi de sığlaştı. Kayıklar gezerken karaya oturuyor. Orası o kadar daraldı ki rüzgarlı havalarda tekne tek motor olduğu için rüzgarla birlikte taşlara doğru vurma tehlikesi yaşıyoruz. Bir de misafir yelkenliler, motorlu yatlar, esen havalarda buraya sığınmak istiyor. Limanın ağzının böyle olduğunu bilmediği için kuma oturuyor. Sonra o gemiler batmasın diye biz de yardım etmeye çalışıyoruz, çekiyoruz. Kimsenin malına, canına bir şey olmadı ama artık son noktaya dayandı”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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