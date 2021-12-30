Bursa Teknik Üniversitesinden “teknik” ziyaret

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), İstanbul Teknik Üniversitesini (İTÜ) ziyaret etti.

İTÜ Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi, İTÜ Rektörlüğü, İTÜ ARI TEKNOKENT, İTÜNOVA TTO ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yönetim ekibi ile görüşmeler yapıldı. Rektör Prof. Dr. Arif Karademir başkanlığında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bedeloğlu, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Yunus Kaya ve Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kaboğlu’nun katıldığı ziyarette, bilimsel ve teknolojik bilgiyle kalkınmaya aracılık eden iki kurum arasında yapılacak iş birlikleri konuşuldu.

Prof. Dr. Arif Karademir başkanlığındaki BTÜ heyetini makamında ağırlayan İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, yeni işbirlikleri ve istişareler için yapılan bu anlamlı yakınlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Prof. Dr. Koyuncu 1773 yılında kurulan, 250. yılını geride bırakan ve dünyanın en eski teknik üniversitelerinden biri olan İstanbul Teknik Üniversitesinin kazanmış olduğu bilgi, birikim ve tecrübeyi Bursa Teknik Üniversitesi ve birimleri paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Kurumsal tarihi, entelektüel hâfızası ve sahip olduğu ortam ile işbirliğine hazır olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Koyuncu, 400’den fazla laboratuvar, 17 araştırma merkezi ve 25 akredite mühendislik programının iki kurum arasında köprü vazifesi göreceğinin de altını çizdi.

BTÜ heyetini makamında ağırlayan İTÜ Rektör Yrd. Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, araştırma merkezleri ile ARGE faaliyetleri hakkında sahip olduğu tecrübeleri paylaştı.

BTÜ heyeti, İTÜ ARI TEKNOKENT Müdürü Prof. Dr. Atilla Dikbaş ve TEKNOKENT Direktörü Arzu Eryılmaz, İTÜNOVA TTO Direktörü Dr. Tan Çetinel, Müdür Yrd. Seden Baltacıbaşı, Kıdemli Uzman Hale Hoşafçı, Uzman Enis Barış Karakoç, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, Müdür Yrd. Dr. Öğr. Üyesi Abdussamet Subaşı, Müd. Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öztopal, Müd. Yrd. Dr. Öğr. Üyesi İhsan Burak Kulga ve Enstitü Sekreteri Mustafa Özkartal ile bir araya geldi.

Yapılan görüşmelerde, milli ve yerli teknolojilerin geliştirilmesi, öğrenciler başta olmak üzere daha çok başarılı girişimcilerin topluma kazandırılması ve özellikle merkezi bütçe dışından da üniversitelerin kaynak üretebilmeleri konularında başarılı çalışmalardan örnekler paylaşıldı.

Ziyaret kapsamında 2019 yılında kurulan İTÜ Meslekî ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen BTÜ heyeti, Millî Eğitim Bakanlığı ve İTÜ arasında yapılan protokolle hizmete açılan eğitim kurumu hakkında detaylı bilgiler aldı. İTÜ MTAL Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Toros, Müdür Yardımcısı Hakan Erkan ve Erdal Bozkurt tarafından karşılanan BTÜ heyeti, ayrıca okulda yapılan teknik çalışmaları da yerinde inceledi. Meslek liselerinin özellikle teknolojik kalkınma için çok kritik insan kaynağı yetiştirdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Arif Karademir, 28 Şubat döneminde itibar kaybına uğratılan bu güzîde eğitim kurumlarının Türkiye’nin ağır sanayi hamlesi ve teknolojik kalkınma modelinin asıl ihtiyacı olduğunu vurguladı.

“Üniversite sınavında birçoğu derece alan, ancak farklı uygulanan puanlama sistemi sebebiyle üniversitede kendi alanlarında eğitim alamayan gençlerin çoğunluğu hayatlarında ya farklı meslekler edinmek zorunda kaldı, ya da yurtdışında alternatifler aramak zorunda bırakıldı” diyen Prof. Dr. Karademir; kamuoyunda sadece imam hatiplerin mağduriyeti olarak algılanan, ancak mimarlık, mühendislik, doktorluk ya da teknisyenlik alanında eğitim gören on binlerce gencin mağdur edildiğine işaret etti.

Sektörün aradığı ve sektörü ileriye taşıyacak vasıflı insan kaynaklarının meslek liselerinden kazanılacağına dikkat çeken Rektör Karademir, ekonomik gelişim, iş dünyasının artan ihtiyaçları, değişen beceri merkezli istihdamın ancak meslek liseleriyle karşılanabileceğinin de altını çizdi.

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