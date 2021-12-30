Otomobilin çarptığı çift ağır yaralandı; kaza kamerada



İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Adalet Polat (56) ile eşi Hamza Polat (59) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Aralık günü saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Selçukbey Mahallesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Adalet Polat ve eşi Hamza Polat'a, Kerim B. (18) yönetimindeki otomobil çarptı. Kazada, çift yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çift, ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Kazanın ardından kaçan Kerim B. yaklaşık 2 saat sonra Ertuğrulgazi Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Kerim B.'nin ilk ifadesinde korktuğu için kaçtığını söylediği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kerim B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa İsmail Hakkı SEymen

2021-12-30 15:42:43



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