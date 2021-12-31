Bakıcılık yaptığı villadan bir milyonluk döviz çaldı Yurt dışına kaçarken hava alanında yakalandı

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Bursa'da çalıştığı villadan yüklü miktarda para çalan yabancı uyruklu hırsız yurt dışına kaçarken yakalandı.

Mudanya'nın Mürsel Mahallesinde bir villada bakıcı olarak çalışan Özbekistan uyruklu V.Z, çalıştığı villadan yüklü miktarda döviz çaldı. Ev sahiplerinin durumu öğrenmesi üzerine emniyet birimleri harekete geçti. Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Jandarma Suç Araştırma Timleri şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucu zanlının çaldığı paralarla birlikte yurt dışına kaçacağı öğrenildi. Yapılan operasyonla V.Z. (46) isimli kadın bakıcı, 2 aydır çalıştığı villadan çaldığı 1 milyon lira değerindeki dolar ve avroyla birlikte İstanbul Uluslararası Havalimanında yakalandı. Mahkemeye sevk edilen hırsız bakıcı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

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