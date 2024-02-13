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        10 gün önce evlenen demir ustası, çalıştığı inşaatta akıma kapıldı

        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, inşaatın 4'üncü katına caraskalla çektiği demirler yüksek gerilim hattıyla temas eden Cemal Eliveren (26), akıma kapılıp yaralandı. Hastanede duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Eliveren'in, 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 14:45 Güncelleme: 13.02.2024 - 14:50
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        10 gün önce evlenen demir ustası, çalıştığı inşaatta akıma kapıldı
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        BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, inşaatın 4'üncü katına caraskalla çektiği demirler yüksek gerilim hattıyla temas eden Cemal Eliveren (26), akıma kapılıp yaralandı. Hastanede duran kalbi müdahaleyle çalıştırılan Eliveren'in, 10 gün önce evlendiği öğrenildi.

        Olay, saat 12.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi Eski Çeltikçi Yolu'ndaki bina inşaatında meydana geldi. Cemal Eliveren´in, inşaatın 4'üncü katına caraskal ile çektiği demirler, yüksek gerilim hattıyla temas edince akıma kapıldı. Diğer işçilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi'nde duran kalbi çalıştırılan Eliveren, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Cemal Eliveren'in 10 gün önce, 3 Şubat'ta Zeynep Eliveren ile evlendiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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