(Özel) Bursa'da ters şeritten ölüme böyle meydan okudu

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

Bursa'da bir otomobil sürücüsü İzmirBursa karayolunda ters yönde kilometrelerce seyir etti. Onlarca otomobilin kaza atlattığı o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün İzmirBursa karayolu İzmir istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Görükle kavşağından ters yöne giren araç sürücüsü hızlı bir şekilde ters istikametten sol şeritte hızlı bir şekilde yol aldı. Ayrıca sürücünün polis kontrol noktasından da ters şekilde geçtiği görüldü. Karşı yönden gelen araçların dikkati sayesinde muhtemel bir facia yaşanmazken, polis ekipleri sürücüyü arama çalışması başlattı.

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