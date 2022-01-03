Özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletli Ömer kurtarılamadı

Yavuz YILMAZ/ BURSA, (DHA)BURSA'da, özel halk otobüsüyle çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Balcı (18), 4 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 30 Aralık'ta, İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi Karalar Yolu Sokak'ta meydana geldi. Ömer Balcı´nın virajı döndüğü sırada kontrolünü kaybettiği plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Nimet O. (40) yönetimindeki 16 M 06064 plakalı özel halk otobüsüyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletteki Balcı ve Mehmet A. (15) yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan otobüs sürücüsü Nimet O. da ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yoğun bakımda tedavisi süren Ömer Balcı, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen 4 gün sonra hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2022-01-03 15:01:01
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