Tornavida ile saldıran gaspçıyı bıçakla öldürdü (4)

En düşük emekli maaşı belli oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Bursa'da, cep telefonunu gasbetmeye çalıştığını iddia ettiği Erkan Aysu´yu bıçaklayıp öldürdükten sonra adresini bildirdiği evinde polis ekiplerince gözaltına alınan Enes K., sevk ediliği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2022-01-03 21:35:20



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.