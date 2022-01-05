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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çevre dostu dijital kartvizit dönemi

İHA

Çevre dostu dijital kartvizit dönemi

Pandemi süreci ile birlikte gün geçtikçe dijitalleşen dünyada eski alışkanlıklar yerini yeni teknolojilere bırakıyor.
Çevreci, sağlıklı ve temassız iletişim imkânı sunun NFC teknolojisi sayesinde artık kartvizitler de dijitalleşti. Korona virüs sayesinde hepimiz virüsler ve hijyen konusunda biraz daha bilinçlenirken, birer virüs taşıyıcı görevi görebilen, çoğu çöpe giden, cebimizde fazlasıyla yer kaplayan, büyük baskı maliyeti oluşturan kağıt kartvizitler artık demode oldu. Dijital kartvizitler iş dünyasında iletişim şeklini değiştirecek.
Teknolojik ilerlemeyle birlikte, bilgi iletmek her zamankinden daha önemli hale geliyor. Trowas dijital kartvizit, NFC teknolojisi ile bilgilerinizi tanıştığınız insanlara aktarmanın basit, akıllı ve kalıcı yoludur. Yeni tanıştığınız insanlarla kişisel ya da iş bilgilerinizi tek dokunuşla paylaşmanızı ve kolaylıkla bilgileri telefonlarına kaydetmelerini sağlar. Trowas dijital kartların içinde NFC teknolojisi ile çalışan bir çip bulunmaktadır. Kartı telefona yaklaştırdığınızda, ekranda bir popup belirir. Kullanıcı açılan popup tıklar ve kartvizit bilgilerinizi telefonuna kaydeder. Türkiye'de her yıl milyonlarca kağıt kartvizit kullanıldığı ve bununda birçok ağacın kesilmesine yol açtığı bilgisini paylaşan Trowas Kurucu Ortağı Faruk Çıbuk, yeni geliştirdikleri çevre dostu teknoloji sayesinde doğal kaynakların daha az tüketilmesine ve çevresel etkinin azaltılmasına destek olacaklarını söyledi. Küresel iklim krizine karşı sürdürülebilir ve inovatif yeşil teknolojiler geliştiren bir girişim olduklarını hatırlatan Çıbuk, “Geliştirdiğimiz çözümler aracılığıyla, bireylerin ve markaların ortak bir farkındalık ile buluşarak iklim krizine karşı hep birlikte mücadele edebilmelerini sağlıyoruz. İnsanların tek kullanımlık kağıt kartvizit kullanım alışkanlığını ve iş dünyasında etkileşim şeklini değiştirmek için Trowas dijital kartviziti geliştirdik. Trowas, kâğıt kartlara harika bir alternatif oluşturan geri dönüştürülebilir plastikten üretilmiştir. Misyonumuz, basılı kâğıt miktarını azaltırken profesyonel bağlantıları kolaylaştırmak ve daha iyi iş fırsatları oluşturmaktır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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