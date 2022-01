Ankara'da matbaacılar ve kırtasiyeciler Meclis'te taleplerini sıraladı Milletvekilleriyle buluşan matbaacılar aldıkları teknolojik teçhizat ile her türlü makine ÖTV'sinin kaldırılması ve KDV'nin yüzde 8 oranına düşürülmesini talep etti

Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Başkanı İsmail Akar ve Başkan Yardımcısı Engin Turan, TBMM’de bulunan parti yetkileriyle bir araya gelerek matbaacılar ve kırtasiyecilerin taleplerini milletvekillerine iletti. Matbaacılar aldıkları teknolojik teçhizat ile her türlü makine ÖTV'sinin kaldırılması ve KDV'nin yüzde 8 oranına düşürülmesini talep etti.



Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası Şubat ayında sandık başına gitmeye hazırlanırken, mevcut Başkan İsmail Akar ve Başkan Yardımcısı Engin Turan, Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) ziyarette bulundu. Akar ve Turan, burada TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, TBMM Çevre Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanvekili AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu Katip Üyesi ve TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, TBMM Dışişleri Komisyon Üyesi AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Bursa Milletvekilleri Emine Yavuz Gözgeç ve Osman Mesten, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Çetin Osman Budak, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve İYİ Parti yetkilileriyle görüştü. Üyelerin talepleri ve sorunlarını yetkililere hem birinci ağızdan hem de rapor olarak aktardıklarını belirten Başkan Akar, büyük bir ilgi ile karşılaştıklarını ifade etti.



Matbaacı ve kırtasiyeci esnafının ayakta kalması için her türlü çabayı gösterdiklerini ifade eden Akar, milletvekillerine ilettikleri talepleri şöyle sıraladı: “Esnaf odası üyesi olmayan işletmelere ağır yaptırımların uygulanması ile kayıp kaçak sorunun çözülmesi ve haksız rekabetin önüne geçilmesi için gerekli yasa çalışmasının ivedilikle yapılması. Matbaa ve kırtasiye sektörünün en önemli gider kalemini oluşturan elektrik gideri hususunda sektör olarak düşük fiyat elektrik alımının acilen sağlanması. Anlaşmalı matbaaların çoğu küçük esnaf olmakla; Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca talep edilen teminat mektup miktarının 2021 yılı fiyatına geri çekilerek, 2020 ve 2021 yılı ekonomik kayıplarımızın dikkate alınarak, 2022 yılında mağduriyet oluşmasının engellenmesi için 2021 yılı teminat mektuplarının geçerli sayılması hususunda gerekli görüşmelerin Bakanlık düzeyinde acilen yapılması. Okul kantinlerinde ve üç harfli marketler ile benzerlerinde kırtasiye ürünlerinin satışının engellenmesi hususunda somut yasa çıkarılması. Basit usul vergiye tabi mükelleflerin kullandıkları her türlü resmi evrakın anlaşmalı matbaalar tarafından basılması hususunda gerekli yasal çalışmanın yapılması. Matbaa ve kırtasiye esnafının aldığı teknolojik teçhizat ile her türlü makineden varsa ÖTV'nin kaldırılması ve beraberinde KDV'nin yüzde 8 oranına düşürülmesi. Matbaa ve kırtasiye esnafı tarafından satışa gerçekleştirilen kağıt ve benzeri ürünlerde alış ve satış KDV farkının ortadan kaldırılarak esnafımız lehine olan oranda sabitlenmesi. Yerli ve milli her türlü kırtasiye ürünlerinin alım ve satımında KDV’nin yüzde 8 oranına çekilmesi. Ticaret Bakanlığı tarafından finanse edilecek yurt dışı gezilerinde ve yine seyahatlerde Bursa Matbaacılar ve Kırtasiyeciler Esnaf Odası üyelerinin de yer almasan sağlanması. Yine 2022 yılında gerçekleştirilecek ilk yurt dışı ticari geziye esnaf odası olarak üyelerimizle birlikte katılımımızın sağlanması. Matbaa ve kırtasiyeci esnafının sosyoekonomik mağduriyetlerinin giderilmesi için oluşan yeni şartlara göre yasaların ve yürütmelerin lehimize düzenlenmesi"

