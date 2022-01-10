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Yıldırım’da 2021 yılında 8 bin 496 kişiye yeni iş

İHA

Yıldırım’da 2021 yılında 8 bin 496 kişiye yeni iş

Yıldırım Belediyesi İstihdam Merkezi 2021 yılında başvuruda bulunan 62 bin 935 kişinin 8 bin 496’sının işe yerleştirilmesine öncülük etti.
Yıldırım Belediyesi, ilçeyi sosyo ekonomik yönden geliştirmek amacıyla 7’den 70’e iş arayan tüm Yıldırımlı vatandaşlara yönelik önemli projelere imza atıyor. İşsizlik problemine çözüm bulmak amacıyla çalışmalar yürüten Yıldırım Belediyesi, ‘Yıldırım İstihdam Merkezi’nden ‘Kadın Kooperatifleri’ne, ‘Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezleri’nden ‘Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Merkezi’ne kadar birçok alanda genç, kadın, engelli her yaştan insanı istihdama kazandırıyor. Yıldırım Belediyesi, Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 2021 yılında 8 bin 496 kişinin işe yerleştirilmesine öncülük etti.
Genç istihdamını arttırmak için ücretsiz teknik eğitim kursları düzenlediklerini belirten Başkan Oktay Yılmaz, Haziran 2021’den bu yana eğitimlerden 85 kişinin yararlandığını söyledi. Başkan Yılmaz, “Genç nüfusun istihdam edilmesi için istihdam açığı olan meslek gruplarında becerilerinin geliştirilmesi ve iş hayatına kazandırılması en önemli hedefimiz. Bu doğrultuda başta tekstil olmak üzere, otomotiv ve makine sektörüne nitelikli ara eleman yetiştirilerek kalıcı istihdamın sağlanması için çalışmalar sürdürüyoruz. Tesisimizde verilen eğitimlerden yararlanan kursiyerlerimizden 15’ini istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra 3 genç girişimcimiz de kendi işini kurdu. Gençlerimize meslek öğretirken iş sahibi yapıyoruz” dedi.
Türkiye’de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulamaya geçirilen “Destekli İstihdam Modeli” ile Engelli Bireylerin İşe ve İş Yerine Uyumu Hibe programı’ kapsamında, 120 bireye işe ve iş yerine uyum eğitimi verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “’Destekli İstihdam Modeli’ projesi kapsamında eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Verdiğimiz eğitimler neticesinde engelli bireyler güçlendirilerek, iş hayatına hazır hale getiriliyor. Süreç içerisinde özel vatandaşlarımıza 40 oturumluk eğitim verildi ve eğimlerin sonucunda 10 engelli vatandaşımız farklı sektörlerde istihdama kazandırıldı. 20 hemşehrimizi de eğitimlerin tamamlanmasının ardından işe yerleştireceğiz. İnşallah hep birlikte engelsiz bir Yıldırım inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
“Bursa’da ilk sıradayız”
‘Güçlü kadın güçlü toplum’ mottosuyla 2021 yılında kurdukları kadın kooperatifleri ile kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki rolünü güçlendirdiklerini de kaydeden Başkan Yılmaz, “Yıldırım Belediyesi olarak kurduğumuz 8 kadın kooperatifi ile Bursa’da en çok kadın kooperatifine sahip ilçeyiz. Kadın girişimciliğinin desteklenmesi, kadınların istihdama kazandırılması ve kadınlarımızın ekonomik potansiyellerinin değere dönüştürebilmesi için kadın kooperatiflerinin kurulmasına öncülük edip, destek oluyoruz. Şu ana kadar 4’ü tarımsal 4'ü ticari olmak üzere 8 kadın kooperatifinin kurulmasına katkı sağladık. Hedefimiz bu sayıyı 2022 yılında 14’e çıkarmak. Kadınlarımızın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesini kendimize görev biliyoruz. Yaptıklarımızın yanı sıra, bu yolda yapacak daha çok işimiz var. İnşallah çalışmaya, üretmeye ve kadınlarımıza destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Bölgeye eşit hizmet ulaştırmaya gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Yılmaz, her mahallede açmayı hedefledikleri mesleki eğitim kursları ile kursiyerlerin el emeklerinin gelire dönüşmesini amaçladıklarını söyledi. Şu anda Yıldırım’ın 20 noktasında Kadın Eğitim ve Girişimcilik Merkezi’nde eğitimlerin devam ettiğini aktaran Başkan Yılmaz, “Dünyada var olan her şeyde kadının emeği var. Tüketen toplumu üreten hale getirmek için ilçedeki kadınlarımıza yönelik çok önemli adımlar atıyoruz. Kadın Girişimcilik Merkezlerimiz de bu adımlardan bir tanesi. Kadınlarımızın üretim ve ekonomiye sunacağı katkılar, üretecekleri en küçük bir kilim, en küçük bir tablo, yapacakları en küçük bir dikişnakış ülke ekonomisine katkı sunacak. Kadın eğitim ve girişimcilik merkezleri ile Yıldırımlı kadınlarımızın sosyal yaşamdaki rolünü arttırmaya çalışıyoruz. Kadınlarımız bu merkezlerimiz ile hem sosyal alanda hem de eğitim noktasında kendilerini geliştirme imkânı buluyorlar. Mart ayından bu yana eğitim merkezlerimizden 850 kursiyerimizi mezun ettik. Kurslarımızı bitiren kadınlarımızın bir kısmı fason çalışması ile evden kazanç sağlarken yaklaşık 50’sini de istihdama kazandırdık. Bunun yanı sıra 15 Yıldırımlı kadınımız da kendi sayfasını açıp yaptığı ürünleri sosyal medya üzerinden satmaya başladı” diye konuştu.
İş arayan da, işveren de mutlu
Yıldırım Belediyesi olarak Yıldırım’da iş arayanlarla işverenleri bir araya getirdiklerini dile getiren Başkan Oktay Yılmaz, “Belediyecilik çalışmalarımız arasında hemşehrilerimize destek olacak çalışmaları hayata geçirmeyi oldukça önemsiyoruz. Bu doğrultuda iş arayan vatandaşlarımızı firmalar ile buluşturup iş hayatına atılmaları için aracılık ediyoruz. Böylelikle hem biz hem de vatandaşımız kazanmış oluyor. Ekiplerimiz 2021 yılında 84 firma ile görüşme sağladı. Görüşmeler neticesinde 1’i engelli olmak üzere 391 vatandaşımızı istihdama kazandırdık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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