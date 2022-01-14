BTÜ öğrencileri ödüllendirildi Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir: “Üniversite olarak mezun verdiğimiz öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i ilk 6 ay içerisinde işe giriyorlar”

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), 2021 yılı TEKNOFEST yarışmalarında başarı gösteren öğrencilerini ödüllendirdi. Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, üniversite olarak mezun ettikleri öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i ilk 6 ay içerisinde işe girdiğini söyledi.

Bursa Teknik Üniversitesi Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salonunda, 2021 yılı TEKNOFEST yarışmalarında başarılı olan öğrenci, akademisyen ve sponsorlar ödüllendirildi. İstanbul’daki yarışmalara farklı 96 takımdan 41’i finalist olarak katılmaya hak kazanırken, 17 takım ise dereceye girdi. Öğrencilere ve akademisyenlere ödülleri takdim edildi. Ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım Belediyesi, Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının da yer aldığı özel sektör ve STK’lardan oluşan toplam 65 kurum ve kuruluşa sponsorluk ödülleri takdim edildi. 2021 yılında üniversitede akademik çalışmalarındaki başarılarından dolayı akademik performans ödülü almaya layık bulunan akademik personele ve idari performans almaya layık bulunan yaklaşık 50 kişiye de hizmet ödülü takdim edildi.

Üniversitelerin ne kadar kaliteli eğitim yaptığı mezun olan öğrencilerin ne kadar sürede işe girdiği, o işte ne kadar maaş aldığı ve ne kadar o işte yükseldiği ile ilgili olduğunu belirten BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, “Yeni üniversite konseptinde bir parametre daha var. Mezunlardan kaç tanesi kendi işi kurduğuna bakılmaya başlandı. İş arayan değil, istihdam oluşturan üniversite öğrenci yetiştirmemiz gerekiyor. Klasik birikmiş bilgiyi sadece öğrencilere, sınıfta veya laboratuvarda transfer eden değil, bunu uygulamalı olarak sahada gösteren, sanayicilerimizle buluşturan bir eğitim sistemiyle öğrencilerimize yaklaşıyoruz. 6 bin öğrencisi bulunan bir üniversitenin yaklaşık 100 takım ile TEKNOFEST’e katılması küçümsenmemesi gerekiyor. Katılmak ile yetinmeden, birçok dalda da ödül alıyoruz. Öğrenciler, orada yarışmalar yaparken, iş teklifinden siparişlere kadar birçok kazanım sağlıyorlar. Artık teknoloji yarışmasından ziyade, kariyerlerinin geleceğini şekillendirme fırsatı da buluyorlar. Türkiye’nin her tarafından okulumuza gelen gençlerimize bizim sahip olmamız gerekiyor. Okul bittikten sonra ‘ben ne işe gireceğim’ diye sorgulayan değil, ‘hangisinden çalışabilirim’ diye düşünen mezunlar vermeliyiz. Bunu başaramazsak, biz aldığımız maaşı hak etmemiş oluruz. Şükürler olsun ki, üniversite olarak mezun verdiğimiz öğrencilerin yaklaşık yüzde 70’i ilk 6 ay içerisinde işe giriyorlar. Bu da Türkiye ortalamasının çok çok üzerindedir” diye konuştu.

Öğrencilerin göstermiş olduğu başarılarla gururlandıklarını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise, “Sanayi ve üniversite işbirliği bizim Türkiye’deki en önemli hayallerimizdendir. BTÜ’de bunu başarmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İşverenler, öğrenciler bir araya gelip Türkiye’nin yükselmesine birçok projelere imza atıyorlar” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise belediye olarak her daim öğrencilerin yanında olduklarını ifade etti.

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