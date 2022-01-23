Mudanya'da limandaki tekneler battı

Bursa'da kar yağışı etkili olurken, sahil ilçelerinden Mudanya'da sağanak yağmur sebebiyle limandaki bazı tekneler battı.

Mudanya'da aşırı yağmurdan sonra Arnavutköy Balıkçı Barınağı'nda terk edilen bazı tekneler su alarak battı. Batan tekneler balıkçılar tarafından temin edilen vinçle denizden çıkarılarak, içine dolan sular boşaltıldı. Mudanya Balıkçı Barınağı yetkilileri, tüm gün ve gece devam eden yağışlardan sonra içerisi yağmur suyu ile dolan birçok tekneyi tespit ederek, sahiplerine bilgilendirmede bulunduklarını söyledi. Yetkililer ayrıca, önümüzdeki günlerde de yağışların devam edebileceğini belirterek, tekne sahiplerinin teknelerinin batmaması için bağlantılarını ve su doluluk durumlarını kontrol etmelerini istedi.

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