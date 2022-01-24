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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA

BUDO, elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 14.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), saat 15.55'daki Armutlu (İhlas) (Bursa (Mudanya), saat 17.00'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 19:30’daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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