BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, elverişsiz hava şartları sebebiyle bugün bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde: 14.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 14.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), saat 15.55'daki Armutlu (İhlas) (Bursa (Mudanya), saat 17.00'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 19:30’daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 19:30’daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.