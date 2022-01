Tatilde öğrenciler Karagöz’le eğlendi

İnegöl Belediyesi, sömestr tatilinde 712 yaş arası çocuklar için 5 gün sürecek Karagöz Gölge Oyunu Şenliği düzenledi. UNİMA Bursa Şubesi iş birliğiyle yapılan şenlikte her gün iki ayrı seansta hem gölge oyunu gösterimi yapılıyor hem de Karagöz Atölyesinde öğrenciler kendi kuklalarını yapıyor.

Pandemi sürecinde uzun süre okullarından ayrı kalan öğrenciler, Eylül ayında yeniden sınıflarına döndü. 21 Ocak itibariyle de ilk dönem sona ererek öğrenciler sömestr tatiline çıktı. İnegöl Belediyesi, yoğun bir dönem geçiren öğrenciler için UNİMA Bursa Şubesi (Uluslararası Kukla ve Gölge Oyunu Birliği) organizasyonuyla bir sürpriz hazırladı. 712 yaş arası çocukların katılabildiği ve 5 gün süren “İnegöl 1. Karagöz Şenliği ve Karagöz Atölyesi” etkinliğini düzenlendi.

İnegöl 1. Karagöz Gölge Oyunu Şenliği etkinliği, 2428 Ocak tarihleri arasında hafta içi her gün 10.30 ve 14.30’da iki ayrı seansta, Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezimizde gerçekleştiriliyor. Her gün iki farklı gösteri ve atölye çalışması olarak planlanan şenlik, toplamda 10 farklı gösteri ve 10 atölye olarak gerçekleştirilecek. Gösterilere 712 yaş arası tüm çocuklarımız katılabiliyor. Atölye çalışmasına da yine 712 yaş arası çocuklar Gençlik Merkezine kayıt yaptırarak katılabiliyor.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile devam eden Karagöz Gölge Oyunu Şenliğini Belediye Başkanı Alper Taban bugün beraberindeki meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti. Gölge oyunu gösterisini öğrencilerle beraber izleyen Başkan Taban, gösteri sonunda sahneye çıkarak öğrencilere yönelik bir konuşma yaptı. Başkan Taban, “Karnelerinizi aldınız ve tatiliniz başladı. Kar yağışıyla birlikte güzel bir tatil oldu. Bizler de size böyle bir sürpriz yapmak istedik. Hem Karagöz Hacivat oyununu izlemenizi hem de atölyelerde keyifli vakit geçirmenizi diliyorum. Tatilinizi en güzel şekilde eğlenerek ve dinlenerek geçirip okullarınıza döneceksiniz. Okullarınızda da başarılı bir yıl diliyorum” dedi.

Başkan Taban daha sonra atölye çalışmasını da ziyaret etti.

