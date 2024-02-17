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        Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0

        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Baykal Tuna, Uğur Önay KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar (Dk. 61 Tuğkan Kamışoğlu), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk. 85 Furkan Yasin Yalçın), Ata Kurtuluş (Dk. 23 Namık Barış Çelik), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün (Dk. 85 Ahmet Memiş), Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 85 İsmail Düzgün), Serhat Kot KIRKLARELİSPOR: Mızhat Burak Sarı - Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş (Dk. 39 Taşkın Kartal), Furkan Fehmi Güneş, Serkan Sözmen, Muharrem Doğan (Dk. 75 Efe Geçim), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 84 Okan Derici), Erdinç Pekgöz (Dk.46 Efecan Barlık), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Dk. 75 Eray Karataş), Yücel Candemir SARI KARTLAR: Namık Barış Çelik (Karacabey Belediyespor), Taşkın Kartal (Kırklarelispor) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 25'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 17:52 Güncelleme: 17.02.2024 - 17:52
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        Karacabey Belediyespor - Kırklarelispor: 0-0
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        STAT: Mustafa Fehmi Gerçeker HAKEMLER: Eren Özyemişçioğlu, Baykal Tuna, Uğur Önay KARACABEY BELEDİYESPOR: Taha Ayan - Yusuf Ziya Gümüş, Burak Karapınar (Dk. 61 Tuğkan Kamışoğlu), Ersel Aslıyüksek, Burak Aydın (Dk. 85 Furkan Yasin Yalçın), Ata Kurtuluş (Dk. 23 Namık Barış Çelik), Ömer Faruk Yücel, Berke Özgün (Dk. 85 Ahmet Memiş), Onur Öztonga, Ali Aydemir (Dk. 85 İsmail Düzgün), Serhat Kot KIRKLARELİSPOR: Mızhat Burak Sarı - Bedirhan Özyurt, Hüseyin Altuğ Taş (Dk. 39 Taşkın Kartal), Furkan Fehmi Güneş, Serkan Sözmen, Muharrem Doğan (Dk. 75 Efe Geçim), Muammer Denizhan Taşkan (Dk. 84 Okan Derici), Erdinç Pekgöz (Dk.46 Efecan Barlık), Sırat Yeşilördek, Semih Üstün (Dk. 75 Eray Karataş), Yücel Candemir SARI KARTLAR: Namık Barış Çelik (Karacabey Belediyespor), Taşkın Kartal (Kırklarelispor) TFF 2’nci Lig Beyaz Grup 25’nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kırklarelispor ile 0-0 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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