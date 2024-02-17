Marmara'da batan geminin kayıp 6 mürettebatından 1'inin cansız bedenine ulaşıldı (6)

CENAZENİNAŞÇI ZEYNEP KILINÇ’A AİT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken 15 Şubat saat 06.32'de acil durum sinyali alınıp Karacabey ilçesinin 4 mil açığında, İmralı Adası'nın güneybatısında battığı tespit edilen 'BATUHAN A' isimli geminin enkazından olaydan 56 saat sonra çıkarılarak, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan cenazenin, aşçı Zeynep Kılınç’a (33) ait olduğu belirlendi.

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