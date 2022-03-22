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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa’da ‘Türk Defnesi’ turnuvası devam ediyor

İHA

Bursa’da ‘Türk Defnesi’ turnuvası devam ediyor

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Geleneksel Türk Defnesi Halı Saha Futbol Turnuvası’nda heyecan devam ediyor.
Geçtiğimiz yıl Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Orman Genel Müdürlüğü için coğrafi işaret ile tescillenen Türk Defnesi adına kurumsal futbol turnuvası düzenlendi.
14 takımın katılımıyla başlayan turnuvada grup maçları sona ererken, çeyrek final karşılaşmalarının ardından kupa yolculuğuna devam eden takımlar belli oldu.
AGrubu’nda Orhaneli OİM ile BGrubu’nda Mustafakemalpaşa OİM takımları, grup maçlarını yenilgisiz tamamlayarak çeyrek finale çıktı.
Tur atlayan takımlar, yarı finale yükselmek için sahaya çıktıkları karşılaşmalarda kar yağışına rağmen çekişmeli bir mücadele ortaya koydu.
Çeyrek final karşılaşmalarını takip eden Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, takımlara başarılar diledi.
YHM’yi grubun son maçında 83 mağlup eden Mustafakemalpaşa OİM, çeyrek finalde bu kez İnegöl’e geçit vermedi. Rakibini 60’lık skorla geçen MKP OİM, yarı finale yükselme başarısı gösterdi.
Diğer maçlarda ise Keles İznik’i 21, Bursa Yalova’yı 21 ve Orhaneli Bozüyük’ü 60 yendi.
Bursa, Mustafakemalpaşa, Keles ve Orhaneli OİM, eşleşmelerin ardından finale çıkmak için karşı karşıya gelecek.

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