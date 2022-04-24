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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar

İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rumeli Türkleri Kültür ve Forklor Derneği yönetimi, ilçede ilgi çeken bir sahura imza attı. Rumeli yöresine özgü kıyafetler giyip sahur vakti yollara düşen dernek üyeleri, mahalleliyi yalnızca davul sesleriyle değil Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar.

Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Rumeli Türkleri Kültür ve Forklor Derneği yönetimi, ilçede ilgi çeken bir sahura imza attı. Rumeli yöresine özgü kıyafetler giyip sahur vakti yollara düşen dernek üyeleri, mahalleliyi yalnızca davul sesleriyle değil Rumeli ezgileriyle sahura kaldırdılar.
Rumeli yöresi kıyafetleri giyen gençler def, darbuka, akordeon ve klarnetle Balkan müziklerini çalarak sokakları dolaşırken, Süleymaniye mahallesi sakinleri de, sokak sokak dolaşan, yöresel halk oyunlarını sergileyen gençlere evlerinde yaptıkları börek ve tatlılardan ikram etti. Yöresel folklor gösterileriyle sahura renk katan ekip, pencerelere çıkan vatandaşlar tarafından alkışlandı.
5 KİLOMETRE YÜRÜDÜLER
İlgi gören ekip, oyunlar oynayarak 5 kilometre yürüdüler.
GÖRME ENGELLİ MÜZİSYEN
Ekipte yer alan görme engelli akordeon sanatçısı Hüseyin Şentürk, azmiyle beğeni topladı.
2 saat süren etkinlikle alakalı açıklama yapan Dernek Başkanı Fatih Saman, "Derneğimizin her sene yaptığı sahur programı geleneğini sürdürüyoruz. Üyelerimizin evlerini ziyaret ederek ikramlarını alıyoruz. Bunu her sene yapıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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