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Bursa'da uçak kazası dehşetini yaşayanlar anlattı Olayı yaşayan mahalle sakinleri konuştu

İHA

Bursa'da meydana gelen uçak kazasının ardından olayı yaşayan mahalle sakinleri yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Saniyelerle ölümden kurtulan Yılmaz Özgür, "10 saniye değil, 3 saniye aşağı yürüsem uçağın olduğu yerdeydim" dedi.

Bursa'da uçak kazası dehşetini yaşayanlar anlattı Olayı yaşayan mahalle sakinleri konuştu

Bursa'da meydana gelen uçak kazasının ardından olayı yaşayan mahalle sakinleri yaşadıkları korku dolu anları paylaştı. Saniyelerle ölümden kurtulan Yılmaz Özgür, "10 saniye değil, 3 saniye aşağı yürüsem uçağın olduğu yerdeydim" dedi.
Bursa'da dün meydana gelen ve 2 pilotun hayatını kaybettiği uçak kazasının dehşetini yaşayan mahalle sakinleri anlattı. 60 yaşındaki Yılmaz Özgür, kazadan saniyelerle kurtulduğunu şöyle anlattı:
"Olay yerinde tesadüfen bulunuyordum. Markete gitmek için evden çıkmıştım. Ani bir gürültü oldu. Karşımda biri vardı ve koşmaya başladı. Ben anlamadım ve o koşan kişiyi izlemeye başladım. O esnada yüksek uçak sesi duydum. Uçaklar burada sürekli dolaştığı için alışkındım. Ancak hızlı bir çarpma ile uçak tepemde sıvılar ve tozlar başımın üstünde toz bulutu oluşturdu. Kendimi korumak için oradan hızlıca kaçtım. Aniden uçağın minibüs dibine çakıldığını görünce kaçmak zorunda kaldım. Çok şiddetli bir ses ve çarpma sesi oldu. Ben bir an donakaldım. O koşan arkadaşa niye beni uyarmadın diye çıkıştım. O esnada tekrar bir patlama meydana geldi. Ben de yukarıya doğru yürüdüm. 112 acil servisi aradım. Bildirdim, bilgilerinin olduğunu söylediler. Ben pilotları görmedim. Sürekli çocuklar oluyor sokakta. Şans eseri okul saati olduğu için çocuklar yoktu. Pilotlar için Allah'tan rahmet diliyorum. Çarpma anında patlama olsaydı alevler beni de yutabilirdi. 10 saniye değil, 3 saniye önce gitsem uçağın olduğu yerde olurdum."

"Ardı ardına patlamalar oldu"
Olayın bir diğer görgü tanığı Ömer Taşdemir ise, "Dükkanın önünde babamla beraber bekliyorduk. Yönüm tam sokağı görüyordu ve uçağın düşüşünü fark ettim ve babama bağırdım. Koşarak yolun yarısına geldim. 112 ve itfaiye arayacaktım ki bir patlama oldu ve geri kaçtım. Alevler tekrar yükseldi. Kardeşime seslendim. Yangın tüplerini istedim. Olay yerine biraz müdahale ettik. Bir arabaya müdahale ettik. Bir aracı kurtarma şansımız yoktu. Yangın tüpleri ile mavi araca müdahale ettik. Mavi arabayı kurtardık. Binaya sıçramasını diye uğraştık. Düşen pilotlarımızı gördük. Kanadı çarpınca bir pilot öne düştü, diğeri biraz arkasına düştü. Uçaktan biraz öne düştüler. Ardı ardına patlamalar oldu. Tam müdahale edemedik. Bizler de çok üzüldük" dedi.

"Araba tutuşsa, ev yanacaktı"
Aracı yanmaktan sonra anda kurtulan ve evinin önüne uçak düşen Özcan Sönmez de, "Patlama olduğunda evdeydim ve yatıyordum. Patlama oldu balkona koştum. Yerde yatan pilotları gördüm. Merdivenlerden inip pilotlara gitmek istedim ama patlamalar olmaya başladı ve arabalar alev aldı. İlk önce çocuklarımı kurtardım. Arabanın alev içinde olduğu gördüm. Arabayı geri geri çıkarmaya çalıştım. Eğer araba yanmış olsa, ev yanacaktı. Doğalgaz açıktı. Bizi Allah korudu, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuğum çok etkilendi"
Evinin üstüne uçak düşen Hüseyin Sarı da olay anında çalıştığını belirterek, "Çocuklarım ve eşim evdeydi. Beni arkadaşım aradı ve sokağa uçak düştüğünü söyleyince ben eve düştüğünü tahmin etmiyorum. Eşimi aradım cevap vermiyor. Sonradan fark ediyorlar ve telaşlanıyorlar. Alevleri görüyorlar, patlama oluyor. 4 yaşında çocuğumla eşim arka bahçeden atlamaya çalışmış. İkinci kattan atlamaya kalkmış çocuk var diye korkmuş. Tekrar kapıya yönelmiş merdivenlerden inerken düşmüş. Kapıdan çıktıktan sonra panikle tekrar düşüyor. Ondan sonra koşuyor. Çatı, duvar hasarlı. Belediyeden geliyorlar. Müdahale edecekler bizde bekliyoruz. Elimizden başka bir şey gelmiyor. Bu durumdan çocuğum çok etkilendi. Çok konuşkan bir çocuktu ama duruldu" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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