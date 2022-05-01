Başkan Yılmaz’dan esnafa bayram ziyareti

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan’ın son günü Zümrütevler esnafı ile bir araya gelerek bayramlarını kutladı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Ramazan’ın son günü Zümrütevler Mahallesi’ni ziyaret etti. Bölgede yürütülen hizmetleri inceleyip bilgi alan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ardından esnafa ‘hayırlı işler’ diledi. Vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını tebrik eden Başkan Oktay Yılmaz, “Rahmet ve bereket ayı olan Ramazanı şerifi uğurladık. Bayramlar; birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, aile bağlarının kuvvetlendiği, küskünlüklerin son bulduğu özel günlerdir. Tüm hemşehrilerimizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Yılmaz'ın kendilerini ziyaret etmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Zümrütevler mahalle sakinleri, kendileri ile sık sık bir araya gelen ve mahalle için hizmet üstüne hizmet üreten Başkan Yılmaz’a teşekkürlerini sundu.

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