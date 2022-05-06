Bursaspor koordinasyon çalıştı

Bursaspor’da Ümraniyespor maçı hazırlıkları bu akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Yeşilbeyazlı takım, çalışmada koordinasyon hareketlerine ağırlık verdi.
Spor Toto 1. Lig’in 36. haftasında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Ersel Altıparmak Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma, koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman 5'e 2 pas pres ve şut çalışmalarıyla devam etti. Yeşilbeyazlılar, son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı.
Bursaspor, yarın yapacağı antrenman ile Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.